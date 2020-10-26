Кто-то теряет, а кто-то находит, или Тур Доброй Фемиды. Акценты зрителя на играх 7-го тура УПЛ

Чем запомнится тур мне лично? Прежде всего, успехом "Ворсклы" и соответственно неудачей "Шахтера", при том, что обстоятельства перед матчем складывались не в пользу Полтавы. Этот результат явно стоит особняком. Пожалуй, выделю и "Минай", сумевший отобрать очки на поле "Колоса", который за прошедший год на фоне новичков лиги превратился в крепкого фаворита.

Динамо – Александрия 1:0

Шахтер – Ворскла 1:1

Колос – Минай 2:2

Олимпик – Десна 0:2

Ингулец – Мариуполь 1:1

Заря – Рух 4:0

Львов – Днепр 1:3

Зрелищность. Ярче всех смотрелся как раз поединок чемпиона с командой Максимова, особенно до перерыва, когда и был установлен итоговый счет. Считаю, что действо приличного качества явили нам и "Динамо" с "Александрией". Зачет в плане смотрибельности поставил бы также матчам в Запорожье и во Львове.

Впрочем, не то чтобы подкачали и остальные. А за сельское дерби красноречиво говорит количество голов в нем. Главное же достижение тура – не было ни одной откровенно скучной игры. Разве что несколько навевали сон последние полчаса поединка "Олимпика" с "Десной".

Интрига. Вот здесь точно "Десна" "удружила", фактически сняв вопросы об исходе матча еще на 36-й минуте, когда Тотовицкий забил второй мяч. Во втором тайме соперник играл в "молчание ягнят". Но это точно был единственный тайм тура, лишенный интриги.

Даже "Заря", игравшая к тому времени почти полчаса против девятерых, сумела окончательно успокоить своих болельщиков лишь на 76-й минуте, когда Кочергин удвоил счет. "Шахтер" мог вырвать победу в последний раз на 79-й, но Резник справился и с ударом Тете: это был четвертый сэйв подряд за четверть часа, и за полтайма с тех пор как "Ворскла" осталась в меньшинстве.

Думаю, что "Днепр" поставил точку все же на 82-й минуте – с голом Чичикова, установив окончательные 1:3 на табло. Еще на 87-й Кожанов имел шанс принести три очка "Минаю", но промахнулся. 89-я могла стать победной для "Мариуполя", но его двойной удар в исполнении Кулакова и Мышнева приняли на себя поочередно Шуст и Ковалев.

Ну и, видимо, все-таки мог завершиться взятием ворот "Динамо" удар Стецькова в компенсированное время, но не судьба была "Александрии" разжиться очком в этот вечер. Для Бущана удар головой откровением не стал, а на добивании никого не оказалось.

Логика. Наиболее закономерный счет, на мой взгляд, был зафиксирован все в том же матче "Олимпик" - "Десна". Черниговцы очевидно "наиграли" на два своих "сухих" мяча.

"Динамо", по-хорошему, должно было выигрывать с большим преимуществом. Для "Днепра" логичнее смотрелся бы счет 2:1, а "Заря" вряд ли заслуживала крупного счета.

"Минай" был поинтереснее "Колоса" в атаке и ближе к победе по совокупности голевых моментов. Приблизительно то же могу сказать и о "Мариуполе" в игре с "Ингульцом".

Ну и можно как угодно относиться к "Шахтеру", и сколь угодно болеть за "Ворсклу", но команда Каштру совершенно точно "наиграла" тут на 3:1 в свою пользу. Традиционно создав наибольшее количество голевых моментов в туре.

Судейство. Был приятно удивлен тем, что после просмотра всех матчей тура у меня возник лишь один вопрос к моему судейскому консультанту. Обмануло ли автора зрение, и подвел ли дилетантизм, узнаем позже: на момент написания этих строк не высказался ни один из штатных экспертов сайта. Если им есть о чем говорить, конечно.

Меня же заинтересовал эпизод на 48-й минуте матча "Шахтер" - "Ворскла" (при 1:1), когда, по мнению многих, Майкон должен был получить второе предупреждение и оставить хозяев поля в меньшинстве – еще за пять минут до удаления Альюна у гостей.

Комментарий профи: "Придерживался немного руками, но, как по мне, судья разобрался и не свистнул. Тут на усмотрение, а судья в таком моменте всегда прав, тем более находясь в идеальной позиции".

Что ж, если с этим не станут спорить уважаемые эксперты, и тем паче – если они так и сохранят гордое молчание в этом туре, у меня будут основания наречь его Туром Доброй Фемиды. В том смысле, что ни одно решение не повлияло на результат, и не было допущено вопиющих ошибок. А так да – по отношению к "Ворскле", и особенно к "Руху", его добрым вряд ли назовешь.

Везение. Гол Кулача в ворота "Шахтера" уже на 7-й минуте не стал бы реальностью без крайне неудачных действий Бондаря в обороне. То есть, никакого гола не было бы вовсе, и об этом нам следует помнить, а "Ворсклу" признать главным везунчиком тура.

Считаю, повезло и "Минаю", получившему право на пенальти, когда Костышин-младший сыграл рукой в совершенно безобидной ситуации на 17-й минуте. Так был открыт счет в матче с "Колосом".

Никто не перечеркивает достижений двух главных, на мой взгляд, удачников тура. Говорят, удача сопутствует смелым. Правда, так бывает не всегда. Но здесь мы говорим именно о любимцах Фортуны, акцентируя на этом аспекте футбола.

Так уж бывает, так уж выходит:

Кто-то теряет, а кто-то находит.

Подозреваю, что очень даже могла найти и "Заря", чей соперник в течение трех минут потерял двух удаленных с поля игроков, между прочим, при счете 0:0. И отнюдь не медицинский факт, что, не случись этого, команда Скрипника выиграла бы этот матч у "Руха". О достаточно убедительном ее превосходстве, с точки зрения соотношения голевых шансов, речь до этого не шла.

Но так уж бывает, так уж выходит…

Личности. Тройка самых запомнившихся мне игроков тура будет выглядеть так: Довбик ("Днепр"), Тете ("Шахтер") и Калитвинцев ("Десна"). Причем, запомнились примерно одинаково.

Если говорить о тех, кто в ключевых эпизодах действовал более эффективно, то здесь выделю черниговцев Мудрика и Шевцова.

Уже знаю, что голкипера "Ворсклы" Резника в УПЛ признали Игроком тура. Вероятно, немалую роль в этом сыграл достигнутый его командой результат. Мой же выбор – александриец Панькив, совершивший больше сэйвов и более впечатливший своей игрой. Чего стоят только двойные сэйвы – по одному в каждом из таймов? Да и в пропущенном мяче много ли его вины?

Симпатии. Наверное, все-таки "Десна", на удивление легко и непринужденно справившаяся с непростым "Олимпиком". И "Днепр" - несмотря на очевидную слабость соперника. А уж какие голешники клали подопечные Йовичевича – пальчики оближешь!

Разочаровали меня более других тот же "Олимпик" и, пожалуй, что "Колос". Не зря его коуч говорит о худшем матче своей команды. Повторюсь, "Минай" в Ковалевке смотрелся привлекательнее.

Таблица. "Динамо" оторвалось от конкурентов – в первую очередь, от "Шахтера", что в преддверии скорой встречи с чемпионом должно особенно бодрить.

Подтянулась к первой тройке "Десна", успокоив своих болельщиков после неудачи в прошлом туре. О "Заре" с "Днепром", в этом контексте, говорить еще рано. Но больше оптимизма нынче должно быть у днепрян.

Вы знаете, я сам был и остаюсь в первых рядах критиков немедленного расширения лиги. Но давайте дадим шанс новичкам проявить себя в будущем: все же у них практически не было межсезонья – не будем об этом забывать. "Минай" с "Ингульцом" подкупают своей жаждой борьбы, на фоне которой местами проступает и игра.

Сложнее с "Рухом". Он выглядит сыроватым для УПЛ, хоть и тоже старается. Если нынешняя тенденция продолжится, то они со "Львовом" на пару составят якорный тандем под условным названием "Львівська нерухомість". Он же балласт. А о том, откуда гниет рыба в клубе главного аутсайдера лиги уже сказано было много и многими…

И вообще Львов, позиционирующий себя колыбелью украинского футбола, не устает удивлять тем, что следует девизу: лучше больше, да хуже! Хотя нет, вру, уже устал. Меня устал, как говорят в Одессе.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 7 5 2 0 15-3 +12 17 2 Ворскла 7 4 3 0 13-5 +8 15 3 Шахтер 7 3 4 0 16-8 +8 13 4 Колос 7 3 3 1 11-7 +4 12 5 Десна 7 3 3 1 11-7 +4 12 6 ФК Мариуполь 7 3 2 2 6-7 -1 11 7 Олимпик 7 3 0 4 10-12 -2 9 8 Заря 7 2 3 2 14-8 +6 9 9 ФК Александрия 7 3 0 4 14-12 +2 9 10 СК Днепр-1 7 2 2 3 11-13 -2 8 11 ФК Минай 6 1 2 3 4-11 -7 5 12 Ингулец 7 0 5 2 7-10 -3 5 13 Рух 7 0 2 5 5-17 -12 2 14 ФК Львов 6 0 1 5 3-20 -17 1

Анонсы. Наверное, все-таки наибольшее любопытство в 8-м туре вызывает поединок "Днепра" с "Динамо". Учитывая занятость команды Луческу в Европе и прогресс команды амбициозного Йовичевича.

"Колос" - "Олимпик" и "Александрия" - "Десна" - встречи фактических соседей по таблице. Либо одни наращивают отрыв, либо другие их догоняют, либо нашла коса на камень. При этом, если черниговцы выглядят бодрее, то игра в Ковалевке оставляет больше вопросов.

"Ингулец" - "Заря". Увезти очки из Кропивницкого и так непросто, а тут еще вялая поступь команды Скрипника, отягощенной той же Европой и, по слухам, долгами по зарплате. Здесь все может быть.

"Минай" - "Рух". Свои терки и старые счеты со времен первой лиги могут добавить перцу в локальный междусобойчик внизу таблицы. "Ворскла" должна справиться со "Львовом", но кто его знает, этот эффект смены тренера? "Шахтер" - "Мариуполь" - увы, без комментариев…

Но до этого у нас на повестке дня – Европа. И если "Динамо" интригует, а за "Шахтер" тревожно, то в "Зарю", уж вы меня простите, верится слабо. В любом случае, продолжение следует, и всем нашим – удачи!