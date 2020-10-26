Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто будет готовить ПФК Львов к следующему матчу в УПЛ
И когда назначат нового наставника
Вместе с наставником Георгием Цецадзе львовский клуб покинул еще один грузинский специалист - Теймураз Лордкипанидзе, который отвечал за физическую подготовку. 25 октября у футболистов "
Тренировочным процессом команды руководить один из ассистентов Цецадзе, Виталий Шумский, и тренер вратарей Вадим Деонас.
Во "Львове" собираются определиться с новым руководителем 28 октября.
В 8 туре УПЛ ПФК "Львов" 1 ноября будет принимать одного из лидеров - "Ворсклу".
Популярное сейчас
- Днепровский Арамис. Игорь Йовичевич отреагировал на новое прозвище
- Владислав Кулач: Мы говорили, что Ворскла - это не Реал!
- Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке
- Комитет арбитров УАФ отменил VAR в матче Шахтер - Ворскла
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО