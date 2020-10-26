Стало известно, кто будет готовить ПФК Львов к следующему матчу в УПЛ

Вместе с наставником Георгием Цецадзе львовский клуб покинул еще один грузинский специалист - Теймураз Лордкипанидзе, который отвечал за физическую подготовку. 25 октября у футболистов " Львова " был выходной, сегодня они начали подготовку к очередному календарного поединка.

Тренировочным процессом команды руководить один из ассистентов Цецадзе, Виталий Шумский, и тренер вратарей Вадим Деонас.

Во "Львове" собираются определиться с новым руководителем 28 октября.

В 8 туре УПЛ ПФК "Львов" 1 ноября будет принимать одного из лидеров - "Ворсклу".