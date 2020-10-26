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Виктор Скрипник признан лучшим тренером седьмого тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Его команда разгромила Рух

Виктор Скрипник признан лучшим тренером седьмого тура УПЛ
Новина українською

Наставник луганской Зари Виктор Скрипник признан лучшим трнером по итогам седьмого тура украинской Favbet Лиги.

Его команда победила дома Рух со счетом (4:0). Заре удалось добиться успешного результата, хотя в четверг команда провела выездной матч Лиги Европы с Лестером (0:3).

Победа в матче против Руха обеспечила Заре отдаление от зоны вылета.

Следующий матч луганчан пройдет в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА, где им в Запорожье будет противостоять португальская Брага.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Комментарии (1)
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tarvist (Чернигов)
26.10.2020 в 16:07
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