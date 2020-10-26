Матч 8-го тура Ингулец – Заря состоится в Запорожье

По результатам рассмотрения ходатайства ФК "Заря" по изменению места проведения матча 8-го тура Favbet Лиги сезона 2020/21 годов, Дирекция Украинской Премьер-Лиги определила местом проведения упомянутого матча стадион "Славутич-Арена" в г. Запорожье. Также в Запорожье состоятся матчи 8-го тура Чемпионатов U-21 и U-19 "Ингулец" Петрово - "Заря" Луганск.

Игра с "Ингульцем" попадает между домашними матчами "Зари" с "Брагой" и "АЕКом". Поэтому луганчане обратилась в футбольный клуб "Ингулец" с целью провести эту игру на "Славутич-Арене", а свою следующую игру с "Ингульцем" провести на выезде.

Также Дирекция УПЛ определила местом проведения матчей 21-го тура Favbet Лиги, Чемпионатов U-21 и U-19 сезона 2020/21 годов "Заря" Луганск - "Ингулец" Петрово домашние стадионы ФК "Ингулец".