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Матч 8-го тура Ингулец – Заря состоится в Запорожье

Премьер-лига
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Такое решение приняла Дирекция УПЛ

Матч 8-го тура Ингулец – Заря состоится в Запорожье
Новина українською

По результатам рассмотрения ходатайства ФК "Заря" по изменению места проведения матча 8-го тура Favbet Лиги сезона 2020/21 годов, Дирекция Украинской Премьер-Лиги определила местом проведения упомянутого матча стадион "Славутич-Арена" в г. Запорожье. Также в Запорожье состоятся матчи 8-го тура Чемпионатов U-21 и U-19 "Ингулец" Петрово - "Заря" Луганск.

Игра с "Ингульцем" попадает между домашними матчами "Зари" с "Брагой" и "АЕКом". Поэтому луганчане обратилась в футбольный клуб "Ингулец" с целью провести эту игру на "Славутич-Арене", а свою следующую игру с "Ингульцем" провести на выезде.

Также Дирекция УПЛ определила местом проведения матчей 21-го тура Favbet Лиги, Чемпионатов U-21 и U-19 сезона 2020/21 годов "Заря" Луганск - "Ингулец" Петрово домашние стадионы ФК "Ингулец".

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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