Иранский легионер может оживить атаку Зари. О чём говорить после седьмого тура УПЛ

"Шахтер" снова не победил - поражение в "классическом" сделает отрыв "Динамо" внушительным

В середине прошедшей недели донецкий клуб по делу обыграл "Реал" на выезде, добившись одной из самых громких побед в своей истории. В команду Каштру не верили, но ей удалось забить трижды в первом тайме, а после - удержать преимущество. Результат достойный, но без стабильных показателей многие, за исключением телеканалов "футбол", вскоре забудут это.

Субботний матч "Шахтер" отыграл не столь уверенно. Да, нынешняя "Ворскла" - команда сложная, умеющая компактно играть в обороне. Но не стоит забывать, что 45 минут "горняки" провели в большинстве, но не сумели найти ключик к защите соперника. Особенно удивили замены Луиша Каштру, который, доминируя над соперником, решил выпустить чистого опорника Степаненко и не самого быстрого Патрика. "Шахтер" вернулся к прежним проблемам, показав, что не умеет вскрывать массированную оборону. Перепасовки возле штрафной все еще не работают.

Частая потеря очков (уже четыре ничьи при трех победах) дала шанс "Динамо" оторваться в турнирной таблице. После прихода Луческу столичный клуб перестал делать подарки всем подряд, а идет в чемпионском темпе, побеждая там, где нужно. Уже восьмого ноября состоится "украинское классическое", и киевский клуб подойдет к нему в гораздо лучшем состоянии. Опытный Мирча Михайлович нынешний "Шахтер" уже обыграл и будет знать, как это сделать снова. Для "горняков" поражение будет сравнимо с катастрофой. У "Динамо" появится шанс оторваться на семь очков, что отыграть будет очень непросто. Однако, время на подготовку команды у Каштру еще есть. Вот только сделает ли наставник правильные выводы после суперкубовой игры? Георгий Грошев

Иранский легионер может оживить атаку "Зари"

Разгромный счет в матче против "Руха" не должен вводить в заблуждение. До того, как "Заря" получила преимущество в двух игроков, а это до 48-й минуты, львовяне достаточно спокойно сдерживали атаки хозяев. Подопечные Скрипника уже традиционно для этого сезона кружили вокруг штрафной без особого понимания, как все же нанести результативный удар по воротам. Только когда появилось пространство (не в последнюю очередь из-за желания "Руха" даже в меньшинстве атаковать), удалось отправить мяч в сетку ворот.

Но есть и хорошие новости. На 81-й минуте Виктор Скрипник выпустил иранского новичка Аллахьяра Саядманеша, и тот за отведенные 11 минут успел запомниться. Его движение на поле, работа с мячом и забитый гол свидетельствуют о потенциале в ближайшем будущем стать игроком основы. Если Гладкий максимально зависим от действий партнеров, то Саядманеш тот тип игроков, которые самостоятельно могут изменить ход событий на поле. Впрочем, его короткое выступление состоялось на фоне деморализованного соперника. Посмотрим, убедит это Виктора Скрипника дать ему игровое время в поединке с "Брагой" в Лиге Европы. Сергей Швец

Игра против "Интера" - ключевой матч для Анатолия Трубина в "Шахтере"

Практически после каждого матча донецкого "Шахтера" критику в свой адрес слышит Анатолий Трубин. В новом сезоне молодой вратарь все чаще и чаще подпускается к основе команды, но еще далек от статуса первого номера. Где-то ему откровенно не везет, где-то пропущенные голы на его совести. Взять к примеру игру против "Ворсклы" - Анатолий не стал главным антигероем, но перед точным ударом Кулача подскользнулся, что помешало ему нормально среагировать.

После матча ЛЧ к нему также остались вопросы - проведя уверенный первый тайм в Мадриде, в раздевалке, вероятно, он получил дополнительную дозу мотивации от наставника, после чего немного перегорел психологически. Это вызывает тревогу, ведь любой хороший голкипер должен отличаться стабильностью и устойчивостью. Однако Каштру продолжает доверять Трубину, и кажется, делает правильное решение. Во вторник для вратаря наступит час икс. С "Интером", вероятно, он появится в старте, и если снова будут допускаться ошибки или начнутся проблемы с психологией, то вряд ли сможет рассчитывать на что-то серьезное в донецкой команде. Впереди, ключевой момент для Трубина - либо пан, либо пропал. Георгий Грошев

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Любой тренер и даже журналист набрал бы у руля "Львова" больше очков при толковом руководстве

По Георгию Цецадзе много говорить не стоит - тренер пришёл, продлил безвыигрышную серию коллектива до красивой цифры "20" и отправился на родину. Почему так произошло? Разве "Львов" действительно столь слаб по меркам нынешней УПЛ?

И да, и нет.

С одной стороны главный город западной Украины должен был терять вторую команду в УПЛ ещё по итогам прошлого сезона, но, увы, в регламенте было прописано, что вылетает только один, поэтому покинули дивизион "Карпаты". Но уже тогда уровень футбола "Львова" вызывал огромные вопросы, а игры с соседями (теми же "Карпатами") - это отдельная категория садо-мазо , которую к показу на ТВ или интернете нужно было просто запрещать: ни идеи, ни мысли, ни эмоций.

Новый сезон - старые проблемы. Складывается впечатление, что "Львов" между играми чемпионата катает разве что в нарды или шашки, а тренировочный процесс построен на двух занятиях в неделю: во вторник и четверг, как обычно занимаются любительские клубы уровня чемпионатов городов. Потому что в принципе невозможно, если клуб хотя бы более-менее тренируется, растворяться на поле уже после двадцатой минуты. Любая команда U-21 украинской Премьер-лиги могла бы такой "Львов" обыграть.

Поэтому здесь предположения всего одно: что мешает клубу, из-за чего он выглядит абсолютно худшим? Может, пора менять не тренеров, а разобраться в менеджменте и целях, которые "Львов" хочет достичь? Иначе приход любого специалиста на тренерский мост этот клуб не спасёт. Александр Рыженко

"Олимпик" на грани игрового кризиса - Игорь Климовский вчистую проиграл партию Александру Рябоконю

Поединок "Олимпика" и "Десны" в матче седьмого тура был одним из наиболее интересных. Команды, резво начавшие сезон, синхронно проиграли неделю назад и явно жаждали исправить положение. И если черниговский клуб проделал работу над ошибками, прибавив в командных действиях и в обороне, то хозяева снова не впечатлили.

Игорь Климовский на послематчевой пресс-конференции делал акцент на том, что "Олимпик" позволил сопернику создать много моментов у своих ворот. Однако, не только в этом они уступили "Десне". Черниговчане превзошли хозяев в центре поля, а в защите сыграли компактно, ограничив пространство Шахабу и Бенито. Шикарный матч провел Ареваладзе, возвращение которого позволило Рябоконю наконец-то дать отдохнуть одному из пары Огиря-Домбровский. Положительное впечатление оставила и атака "северян" - Мудрик, Тотовицкий и, конечно же, Шевцов. Молодой форвард ударно вышел в стартовом составе, но, как правильно заметил Рябоконь, главное, чтобы не вскружилась после такого голова.

Что можно сказать по "Олимпику"? Против них научились играть. На старте сезона донецкий клуб удивлял, но теперь соперники смогли найти антидот - компактность сзади и насыщенность в центре поля. Второй тур подряд подопечные Климовского уходят с нулем и наставнику пора срочно вносить изменения. Иначе радовать болельщиков они будут все реже и реже. Георгий Грошев

В материале использованы фото ФК "Заря", ФК "Шахтёр"и ФК "Львов"