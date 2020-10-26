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Назарина: Не скажу, что после поражения от Лестера мы сильно расстроились

Премьер-лига
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Игрок Зари уверяет, что это хороший опыт, который пойдет на пользу

Назарина: Не скажу, что после поражения от Лестера мы сильно расстроились
Новина українською

Полузащитник "Зари" Егор Назарина поделился своим впечатлением о матче 7-го тура УПЛ с "Рухом" (4:0).

- У нас стояла цель – победа и 3 очка, это было самым важным в матче. Мы с этим справились, к тому же показали сильную игру. Всегда приятно выигрывать, на домашнем стадионе, да ещё и с таким счётом.

- Стоит отметить и игру соперника, "Рух" смотрелся достаточно интересно.

- Да, соглашусь. Несмотря на 2 удаления, парни старались показать хорошую игру. Всегда приятно играть против таких команд, им только удачи в дальнейшем.

- Насколько было важно взять себя в руки после поражения от "Лестера"?

- Не скажу, что мы уж сильно расстроились. Для нас это был хороший опыт, не смотря на проигрыш. Мы сделали выводы, тренера нам указали на наши ошибки, будем работать. Важно было переключиться на чемпионат Украины. Я считаю, что команда более чем справилась с этой задачей, ведь победили 4:0.

- Как для тебя такой насыщенный график, 2 дня подготовки: день паузы, тренировки предматчевые и снова игра?

- Я думаю, что каждый футболист мечтает быть в таком графике, поскольку каждый хочет участвовать в еврокубках. Только приятно от такой насыщенности, нравиться больше играть, чем просто тренироваться.

- Клуб уже сколько времени ждёт от Минздрава ответа на допуск болельщиков на стадион в еврокубках. Скажи, насколько важно игра с фанатами? Ведь даже в Лестере было грустно смотреть на пустые трибуны.

- Да, действительно. Болельщики придают некой атмосферы, придают энергии идти вперёд. Мы хотим и мечтаем, чтобы наш болельщик вернулся на трибуны и поддерживал нас. Ведь матч с "Брагой" очень важен, поэтому ждём разрешения. Постараемся показать хорошую игру в родных стенах и, надеюсь, при присутствии фанатов.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Егор Назарина
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Источник:
ФК Заря

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