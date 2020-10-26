Исмаили не поможет Шахтеру до конца календарного года

Защитник " Шахтера " Исмаили не сможет помочь команде как минимум до конца календарного года.

30-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы колена, но вряд ли сможет помочь команде в 2020-м году. "Шахтер" ожидает его возвращения перед второй половиной сезона.

Напомним, что левый защитник "горняков" "порвал кресты" в середине июня, перенес операцию, и с тех пор находится вне игры.