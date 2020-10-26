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Исмаили не поможет Шахтеру до конца календарного года

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник продолжает восстанавливаться после операции

Исмаили не поможет Шахтеру до конца календарного года
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили не сможет помочь команде как минимум до конца календарного года.

30-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы колена, но вряд ли сможет помочь команде в 2020-м году. "Шахтер" ожидает его возвращения перед второй половиной сезона.

Напомним, что левый защитник "горняков" "порвал кресты" в середине июня, перенес операцию, и с тех пор находится вне игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Shakhtar news

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