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Исмаили не поможет Шахтеру до конца календарного года
Защитник продолжает восстанавливаться после операции
Защитник "
30-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы колена, но вряд ли сможет помочь команде в 2020-м году. "Шахтер" ожидает его возвращения перед второй половиной сезона.
Напомним, что левый защитник "горняков" "порвал кресты" в середине июня, перенес операцию, и с тех пор находится вне игры.
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Источник:Shakhtar news
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