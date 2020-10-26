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ФИФА на два года отстранила украинского хавбека за участие в договорном матче
Ярослав Богунов дисквалифицирован за грехи в чемпионате Беларуси
Полузащитник
Наказание будет действовать с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го.
В соответствии с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.
Львовский клуб пока что не комментирует данную информацию.
Также отметим, что в текущем сезоне футболист сыграл четыре матча за Львов и результативными действиями не отличался.
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