ФИФА на два года отстранила украинского хавбека за участие в договорном матче

Полузащитник ФК "Львов " Ярослав Богунов решением ФИФА на два года отстранен от футбола за участие в договорном матче в 2017 году, когда он выступал за белорусский "Нафтан".

Наказание будет действовать с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го.

В соответствии с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.

Львовский клуб пока что не комментирует данную информацию.

Также отметим, что в текущем сезоне футболист сыграл четыре матча за Львов и результативными действиями не отличался.