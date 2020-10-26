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ФИФА на два года отстранила украинского хавбека за участие в договорном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Ярослав Богунов дисквалифицирован за грехи в чемпионате Беларуси

ФИФА на два года отстранила украинского хавбека за участие в договорном матче
Новина українською

Полузащитник ФК "Львов" Ярослав Богунов решением ФИФА на два года отстранен от футбола за участие в договорном матче в 2017 году, когда он выступал за белорусский "Нафтан".

Наказание будет действовать с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го.

В соответствии с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.

Львовский клуб пока что не комментирует данную информацию.

Также отметим, что в текущем сезоне футболист сыграл четыре матча за Львов и результативными действиями не отличался.

ФИФА на два года отстранила украинского хавбека за участие в договорном матче - изображение 1
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В статье: ФК Львов ФИФА Нафтан (Новополоцк) Ярослав Богунов
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Источник:
Прессбол

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
26.10.2020 в 18:28
За Беларусь давно ходят разговоры, что это самый грязный чемпионат в восточной Европе. И прямо говоря, даже во время, когда весной Европа лежала на диване и играла только Беларусь, будучи у всех на виду, даже это не останавливало разные команды мутить на контору. Так что, тут охотно верится, что Богунов в свое время тоже мутил
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Wieniawski (Калуш)
26.10.2020 в 18:22
цицькадзе вигнали, багунов виявився афєрістом ...... хахахахахахапес бровко-дровко в депресії )))зараз буде тут гавкати
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:32
Ты о чём убогий?
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ffggpl (Харьков)
26.10.2020 в 18:04
Вот так номер! А ведь талантливый футболист! Очень жаль! Будет время все обдумать.
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