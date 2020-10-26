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Каштру: С командой говорю на португальском. Бразильцы понимают, для другой половины работает переводчик
Португальский тренер рассказал об общении с командой
Главный тренер "
"Мы говорим по-португальски с переводчиком, потому что половина команды - 13 человек – это бразильцы, для которых это родной язык. Для другой половины команды работает переводчик.
Израильтянин Соломон также хорошо понимает португальский, а Хочолава, грузин, понимает украинский.
Украинцы более дисциплинированы, более жесткие, им всегда нравится знать, что делать и как действовать на поле. Бразильцы больше любят свободу передвижения в момент атаки", - сказал Каштру в комментарии EFE.
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