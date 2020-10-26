Каштру: С командой говорю на португальском. Бразильцы понимают, для другой половины работает переводчик

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о том, как он коммуницирует с командой на тренировках.

"Мы говорим по-португальски с переводчиком, потому что половина команды - 13 человек – это бразильцы, для которых это родной язык. Для другой половины команды работает переводчик.

Израильтянин Соломон также хорошо понимает португальский, а Хочолава, грузин, понимает украинский.

Украинцы более дисциплинированы, более жесткие, им всегда нравится знать, что делать и как действовать на поле. Бразильцы больше любят свободу передвижения в момент атаки", - сказал Каштру в комментарии EFE.