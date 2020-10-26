Каштру: Мораес не присутствовал на командной фотосессии из-за COVID-19. Его потом прифотошопят

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, почему форвард "горняков" Жуниор Мораес не принял участие в командной фотосессии.

"Конечно я рассчитываю на Мораеса, как в последующих играх, так и на весь сезон, это без всяких сомнений.

Он не был на этой фотосессии, потому что медицинский департамент не позволил ему присутствовать в этот день, так как у него был COVID-19.

Насколько я знаю, его как-то прифотошопят, и он будет на итоговой фотографии", - сказал Каштру.