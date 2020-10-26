ФК Львов ищет нового тренера. Лужный и Дулуб в кандидатах

ФК "Львов", который после поражения от Днепра-1 (1:3) остался без главного тренера , приступил к поискам нового наставника.

По информации Meta-ratings, руководство намерено определиться с новым тренером до 28 октября.

По имеющейся информации, рассматриваются несколько тренеров, среди которых — кандидатуры белорусского специалиста Олега Дулуба, известного в Украине по работе в "Карпатах" и "Черноморце" и бывшего тренера "Динамо" Олега Лужного.

Напомним, что в восьмом туре чемпионата УПЛ "Львов" 1 ноября встретится с одним из лидеров чемпионата — "Ворсклой".