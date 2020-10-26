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ФК Львов ищет нового тренера. Лужный и Дулуб в кандидатах
Обещают определиться к концу недели
ФК "Львов", который после поражения от Днепра-1 (1:3)
По информации Meta-ratings, руководство намерено определиться с новым тренером до 28 октября.
По имеющейся информации, рассматриваются несколько тренеров, среди которых — кандидатуры белорусского специалиста Олега Дулуба, известного в Украине по работе в "Карпатах" и "Черноморце" и бывшего тренера "Динамо" Олега Лужного.
Напомним, что в восьмом туре чемпионата УПЛ "Львов" 1 ноября встретится с одним из лидеров чемпионата — "Ворсклой".
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