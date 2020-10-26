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Шаран: Не понимаю, зачем Динамо нужны симпатии от арбитра Козыряцкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер горожан недоволен судейством в последних матчах

Шаран: Не понимаю, зачем Динамо нужны симпатии от арбитра Козыряцкого
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура УПЛ от "Динамо" (0:1).

- Конечно, перед матчем мы прекрасно понимали, в каком функциональном состоянии находимся, и надеялись, прежде всего, на то, что сегодня сможем правильно сыграть в защите. Второй матч подряд мы проводим с тремя центральными защитниками, но при этом сегодня пропустили гол уже на первой минуте. Конечно, ребята не ожидали этого, и было видно волнение как молодых футболистов, так и опытных. Волновались, наверное, все, кроме Панькива. В дебюте матча "Динамо" могло забивать еще 2-3 мяча, но здорово в этих моментах сыграл наш вратарь.

Потом игра выровнялась в том плане, что у наших ворот уже не было таких моментов, как в первые 15 минут игры. Мы надеялись удержать этот счет в первом тайме, не пропустить второй мяч, а после перерыва - усилить нашу атакующую линию и стараться прессинговать динамовцев на их половине поля. Но, в итоге, в атаке мы, конечно, мало, что создали. Хотя, у нас был один момент, когда мы могли сравнять счет...

После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команде все футболисты собрались вместе лишь за 2-3 дня до сегодняшнего матча. Было очень тяжело, мы это понимали А еще есть травмированные, которые, надеюсь, в ближайшее время усилят нашу команду, тот же Гордиенко. Вантух, думаю, точно сыграет в следующем матче.

- В последних матчах вы обыграли "Олимпик" и "Ингулец". Сегодня вы не смогли забить и пропустили...

- Не хочется вспоминать матч с "Олимпиком". За два дня до матча у одного температура, потом у другого, и те, кто ехали в автобусе, все заболели. Утром увидел, что парни не в должном состоянии. Игра, которую тоже обслуживал Козыряцкий, была в одну сторону по судейству. Сегодня он сделал столько ошибок... Как одну, так и в другую сторону. Но "Олимпику" мы вдесятером забили два гола и достойно вышли из ситуации.

С "Ингульцом" в первом тайме было 4:0, но удаление Лучкевича сказалось на нашей игре. Хотели спокойно довести игру до победы, но сыграли в 4:3, два раза пропустив с пенальти. Ну а сегодня... Не понимаю, зачем "Динамо" нужны симпатии от такого арбитра, как Козыряцкий. Если бы не ВАР, он бы не дал ни желтой, ни красной карточки...Поздравляю "Динамо" с победой.

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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DynamoKiyv (Київ)
26.10.2020 в 23:01
"Если бы не ВАР, он бы не дал ни желтой, ни красной карточки" - брехло, ЖК Шапаренко получил до ВАР-а. Что-то и шаран уже скатывается.
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DynamoKiyv (Київ)
26.10.2020 в 23:00
Какие вопросы к судейству? Поплакать захотелось?
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Лекарь (село Дарница)
26.10.2020 в 22:55
Не совсем понял, в ворота Александрии был назначен несправедливый пенальти? Удалили игрока Александрии? Засчитали неверный гол? Не засчитали гол в ворота Динамо? НЕ УДАЛИЛИ игрока Динамо? О чем вообще речь?
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Romerik (YNWA)
26.10.2020 в 22:46
Все клубы не безгрешны в этом плане, но только не Шарану об этом говорить... Кто, кто, но тот бы закрыл свою варешку и хоть бы постыдился на эту тему заикаться...
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0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.10.2020 в 22:21
Надо меньше пить ;)
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