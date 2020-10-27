  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Мариуполь - одна из самых молодых команд во всей Европе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Мариуполь - одна из самых молодых команд во всей Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

Неподалеку и киевское "Динамо"

ФК Мариуполь - одна из самых молодых команд во всей Европе
Новина українською

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии опубликовал новый аналитически-статистический отчет. На этот раз он посвящен теме - какие команды мировых чемпионатов текущего сезона самые молодые.

Выяснилось, что среди команд европейских лиг сезона 2020/21 среди самых молодых (11-е место) - "Мариуполь". Средний возраст подопечных Остапа Маркевича - 23,9 лет.

Вторая самая молодая украинская команда - "Динамо": с показателем 24,4 года киевляне занимают 22-е место в Старом Свете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...