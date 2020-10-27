ФК Мариуполь - одна из самых молодых команд во всей Европе

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии опубликовал новый аналитически-статистический отчет. На этот раз он посвящен теме - какие команды мировых чемпионатов текущего сезона самые молодые.

Выяснилось, что среди команд европейских лиг сезона 2020/21 среди самых молодых (11-е место) - "Мариуполь". Средний возраст подопечных Остапа Маркевича - 23,9 лет.

Вторая самая молодая украинская команда - "Динамо": с показателем 24,4 года киевляне занимают 22-е место в Старом Свете.