Премьер-лига
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ФК Мариуполь - одна из самых молодых команд во всей Европе
Неподалеку и киевское "Динамо"
Международный центр спортивных исследований из Швейцарии опубликовал новый аналитически-статистический отчет. На этот раз он посвящен теме - какие команды мировых чемпионатов текущего сезона самые молодые.
Выяснилось, что среди команд европейских лиг сезона 2020/21 среди самых молодых (11-е место) - "Мариуполь". Средний возраст подопечных Остапа Маркевича - 23,9 лет.
Вторая самая молодая украинская команда - "Динамо": с показателем 24,4 года киевляне занимают 22-е место в Старом Свете.
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Источник:УПЛ
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