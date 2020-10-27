Шахтер намерен подписать вратаря Ворсклы - СМИ

Донецкий "Шахтер" хочет подписать 21-летнего вратаря " Ворсклы " Дмитрия Ризныка, информирует Футбольный формат.

Трансфер запланирован на лето 2021 года. Возможно вскоре будет подписан предварительный контракт.

Дмитрий дебютировал за первую команду "Ворсклы" в сезоне 2019/2020. Он сыграл 25 матчей, из них 11 на ноль. Пропустил 17 голов.

По данным Трансфермаркта стоимость его услуг - 400 000 евро.

Контракт Дмитрия Ризныка с "Ворсклой" действует до лета 2024 года.