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Шахтер намерен подписать вратаря Ворсклы - СМИ
А Трубин?
Донецкий "Шахтер" хочет подписать 21-летнего вратаря "
Трансфер запланирован на лето 2021 года. Возможно вскоре будет подписан предварительный контракт.
Дмитрий дебютировал за первую команду "Ворсклы" в сезоне 2019/2020. Он сыграл 25 матчей, из них 11 на ноль. Пропустил 17 голов.
По данным Трансфермаркта стоимость его услуг - 400 000 евро.
Контракт Дмитрия Ризныка с "Ворсклой" действует до лета 2024 года.
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Источник:Футбольний формат
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