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Шахтер намерен подписать вратаря Ворсклы - СМИ

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Шахтер намерен подписать вратаря Ворсклы - СМИ
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Донецкий "Шахтер" хочет подписать 21-летнего вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, информирует Футбольный формат.

Трансфер запланирован на лето 2021 года. Возможно вскоре будет подписан предварительный контракт.

Дмитрий дебютировал за первую команду "Ворсклы" в сезоне 2019/2020. Он сыграл 25 матчей, из них 11 на ноль. Пропустил 17 голов.

По данным Трансфермаркта стоимость его услуг - 400 000 евро.

Контракт Дмитрия Ризныка с "Ворсклой" действует до лета 2024 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Дмитрий Ризник
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