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Жерсон Родригес высказался о Луческу
Сыграет с Ференцварошем?
Люксембургский вингер киевского "
Очень благодарен Луческу. Это легендарный тренер. Он доверяет мне, знает, как нужно со мной работать. Так же и с другими футболистами. Очень ценю его работу.
Луческу дал мне уверенность в своих силах. Он верит в меня, а я стараюсь отдавать ему своей игрой на поле.
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Источник:Профутбол
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 11:47
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госпітальєр (львів)
27.10.2020 в 10:32
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Исследователь
27.10.2020 в 10:25
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