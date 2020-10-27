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Жерсон Родригес высказался о Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

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Жерсон Родригес высказался о Луческу
Новина українською

Люксембургский вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес рассказал о сотрудничестве с наставником команды Мирчей Луческу.

Очень благодарен Луческу. Это легендарный тренер. Он доверяет мне, знает, как нужно со мной работать. Так же и с другими футболистами. Очень ценю его работу.

Луческу дал мне уверенность в своих силах. Он верит в меня, а я стараюсь отдавать ему своей игрой на поле.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 11:47
на долго ли?
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0
0
госпітальєр (львів)
27.10.2020 в 10:32
прес -служба виходить в коридор,хапає першого-ліпшого -давай про мірчу,смішно і несерйозно
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0
-2
Исследователь
27.10.2020 в 10:25
Толк должен быть.
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+3
0


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