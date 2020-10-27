Жерсон Родригес высказался о Луческу

Люксембургский вингер киевского " Динамо " Жерсон Родригес рассказал о сотрудничестве с наставником команды Мирчей Луческу.

Очень благодарен Луческу. Это легендарный тренер. Он доверяет мне, знает, как нужно со мной работать. Так же и с другими футболистами. Очень ценю его работу.

Луческу дал мне уверенность в своих силах. Он верит в меня, а я стараюсь отдавать ему своей игрой на поле.