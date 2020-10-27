Гол в ворота ПФК Львов игрок Днепра-1 посвятил памяти своего отца

Полузащитник Днепр-1 Алексей Чичиков в матче 7 тура УПЛ забил третий гол в ворота ПФК "Львов" (3:1) и поставил точку в матче на "Арене Львов". Хавбек рассказал о поединке и свой гол.

- Хотя соперник находится на последнем месте, матч получился непростой?

- Конечно, непростой. Вы видели, как соперник бился. "Львов" вообще играет один в один по всему полю так, что это многого стоит. Конечно, мы настраивались, наигрывали собственные аргументы. У нас многое удавалось, а сама игра получилась боевой.

- Когда тренера попросили выделить один из трех голов, он сказал, что все является красивыми и важными. Поблагодарил Чичикову, мол, "я знал, что маэстро выйдет и снимет все вопросы...".

- Когда я выходил на поле, четвертый судья сказал, что 77-й меняет 7-го и еще на 77 минуте - мол, сейчас что-то будет. И получилось так, что мой выход стал каким-то джек-потом. Самое главное - это три очка для команды. Это был уже переломный момент, ведь при счете 2:1 был большой накал, счет был скользкий. Удалось забить так, что сам в шоке. Рад, что так получилось.

- Кому посвящаешь этот гол?

- Хочу посвятить гол отцу, который недавно ушел из жизни. Знаю, если бы он был рядом, обязательно радовался бы за меня.