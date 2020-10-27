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Гол в ворота ПФК Львов игрок Днепра-1 посвятил памяти своего отца
Даже судья увидел символичность, когда Алексей выходил на поле
Полузащитник
- Хотя соперник находится на последнем месте, матч получился непростой?
- Конечно, непростой. Вы видели, как соперник бился. "Львов" вообще играет один в один по всему полю так, что это многого стоит. Конечно, мы настраивались, наигрывали собственные аргументы. У нас многое удавалось, а сама игра получилась боевой.
- Когда тренера попросили выделить один из трех голов, он сказал, что все является красивыми и важными. Поблагодарил Чичикову, мол, "я знал, что маэстро выйдет и снимет все вопросы...".
- Когда я выходил на поле, четвертый судья сказал, что 77-й меняет 7-го и еще на 77 минуте - мол, сейчас что-то будет. И получилось так, что мой выход стал каким-то джек-потом. Самое главное - это три очка для команды. Это был уже переломный момент, ведь при счете 2:1 был большой накал, счет был скользкий. Удалось забить так, что сам в шоке. Рад, что так получилось.
- Кому посвящаешь этот гол?
- Хочу посвятить гол отцу, который недавно ушел из жизни. Знаю, если бы он был рядом, обязательно радовался бы за меня.
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