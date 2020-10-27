Стойкость Ворсклы, пассивный Олимпик, лучший матч Миная. Эксперты о седьмом туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги седьмого тура чемпионата Украины в высшем дивизионе, в котором чемпион вновь потерял очки, а "Динамо" укрепилось на первой строчке.

"Шахтер" - "Ворскла" 1:1

Александр Севидов: Первый тайм был более интересным, потому что команды играли еще в равных составах. Полтавчане выбрали единственно правильную тактику против "Шахтера": насыщенная игра в обороне с быстрыми выходами в контратаки. И нужно отметить, она сработала. При счете 1:0 у Кулача было два чистых выхода один на один с вратарем. Забей хотя бы из двух моментов один, трудно предположить, сумели бы "горняки" отыграться. Этот двадцатиминутный отрезок был похож на матч в Мадриде, где в роли "Шахтера" была Полтава.

Затем хозяева сумели сравнять счет, взяли под свой контроль мяч, плели возле штрафной паутину за счет паса. Да, были опасные моменты, но не более того. Во втором тайме после удаления Альюна игра полностью перешла на половину "Ворсклы", и они полностью сосредоточились на разрушительных действиях соперника. Больше ни одной атаки полтавчан мы не увидели. У подопечных Максимова стояла одна задача – сохранить ничейный результат. Они насытили игроками свою штрафную и все атаки донетчан глохли, втыкаясь в стену. Не было пространства, и не было куда разогнаться. А не стандартных ходов, чем раньше славились Марлос, Тайсон, в этом матче не было.

Может "Шахтер" был ближе к победе, но своим старанием и самоотверженностью полтавчане также очко заслужили. Если бы "горняки" забили второй гол, можно было сказать, заслужили победу. Но нет, значит - не заслужили. Боевая ничья двух хороших команд, где "Ворскла" сумела сдержать удар, выстояла, и в очередной раз показала, как можно выжимать из моментов голы. Нужно отметить неудачную игру центрального защитника Бондаря. Кроме того, что "привез" себе гол, так на его совести еще два выхода Кулача один на один с вратарем. Видимо все эмоции оставил в Мадриде, как и другие игроки, не смог переключится на чемпионат Украины.

"Олимпик" - "Десна" 0:2

Сергей Шебек: Уверенная победа "Десны", которая была сильнее на фоне растерянного "Олимпика". Команда Климовского после нескольких хороших матчей, где была качественная игра и победы, в двух последних начала буксовать. Что сказать, если в этом поединке за 90 минут не создали ни одного голевого момента. Можно выделить только один, когда в первом тайме Тейшейра со штрафного удара здорово пробил под перекладину, но вратарь выручил, потащив мяч почти из "девятки". Впереди у донеччан ничего не получалось, и в обороне были провалы.

Уже вначале матча Калитвинцев и Шевцов помешали друг другу в убойном моменте открыть счет. Но затем простая комбинация принесла свои плоды. После длинной продольной передачи Мудрик выиграл на скорости забег у двух защитников, но с первой попытки не смог забить, а Шевцов завершил атаку. "Десна" так и не позволила ничего создать "олимпийцам", при этом сама еще раз забила. Калитвинцев обладающий тонким пасом, сделал разрезающую передачу на ход Шевцову, который отпасовал на Тотовицкого, и тому оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Но уже после второго гола победитель был определен. Потому что пассивный "Олимпик" в этот день не был в состоянии переломить ход событий в свою пользу. Второй тайм – тот же сценарий. Преимущество "Десны", контроль игры и никаких шансов для хозяев. Нужно отметить неудачную игру двух центральных защитников, новичка Драме и Гришко. Все голы, разрезные передачи и опасные моменты проходили через их зону и в коридорах между ними. Они попросту не успевали за игроками "Десны", проигрывая им в скорости и тактической выучке. Заслуженная и убедительная победа "Десны".

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Александр Севидов: Динамовцы без проблем победили "Александрию". Гости в этом матче не были похоже сами на себя. Мы не увидели боевитости, даже, можно сказать, злости, которая присуща им. Эти качества были в последней игре с "Ингульцом". На сей раз александрийцы позволяли киевлянам спокойно играть. Да и быстрый гол всегда влияет на любую тактику. Но на данный момент александрийцы не в том состоянии, чтобы безболезненно перестроиться, показать характер и потрепать нервы динамовцам. "Динамо" владело преимуществом на протяжении всей игры, не встречало сильного сопротивления, могло в первой тайме забить еще парочку мячей. "Александрия" низко садилась в обороне, об атаке и не думала, поэтому киевлянам за счет пространства удавалось подолгу контролировать мяч. "Динамо" было сильнее на фоне пассивной "Александрии", не такой активной как обычно. Сложилось впечатление, что "горожане" остались довольны минимальным поражением, сохранив силы для "Динамо" накануне матча Лиги чемпионов.

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"Львов" - "Днепр-1" 1:3

Сергей Шебек: Львовяне продолжают свое падание к заветной цели - на горизонте Первая лига. В первом тайме постарались оказать хоть какое-то сопротивление, смогли забить гол, и даже на первых минутах матча первыми имели шанс открыть счет, но коварный и сильный удар Шины смог парировать Сарнавский. А "Днепр-1" все свои атаки конвертировал в голы. Классный разрезной пас вывел Когута к штрафной соперника, где он мастерски оценил ситуацию и зряче забил в "девятку". Не менее красивый гол в исполнении Довбика - форвард за счет атлетического строения продавил защитника, развернулся и также пульнул в "девятку". Два гола, два красавца! К тому же перед перерывом у Довбика был отличный шанс оформить дубль.

"Львов" не мог ничем ответить, ибо в команде собрали, мягок говоря, неквалифицированных футболистов. А во втором тайме их вообще не было видно. "Днепр" доминировал, держал игру под контролем, и в концовке матча забил третий гол, чтобы у львовян не было надежды на какую-нибудь случайность. Красивая атака по флангу Пихаленка, выверенный пас на Чичикова, одно касание и мяч в воротах. Простота - залог успеха, так выглядели комбинации, атаки и голы днепрян. Заслуженная и убедительная победа над "утопающим" соперником.

"Ингулец" - "Мариуполь" 1:1

Александр Севидов: По большому счету, мало что можно сказать хорошего об этой встрече. Много борьбы, а с ней и много брака. И если бы комментатор эмоционально не переживал так за Мариуполь, то духа не хватило бы досмотреть до конца поединок. Это чисто украинская игра и низкий уровень команд, который, к сожалению, мы наблюдаем. Футбол состоял из длинных передач в борьбу в надежде зацепиться, но слабое мастерство в обращении с мячом не позволяло сделать это. Мы увидели такой себе канадский футбол. О чем говорить, если игроки обеих команд не могли связать два-три паса. Если "Ингулец" еще можно где-то понять - они декларируют задачу остаться в Премьер-лиге, то "Мариуполь по сравнению с теми матчами, которые были до этого, игру свою потерял. Уже и скорости не те, нет прессинга, который применялся раньше, и нет того запала и задора. Видна усталость, не так много двигается команда. Ничья на фоне блеклого, невыразительного и низкокачественного футбола. Нет зрелищности, но команды видимо остались довольны таким результатом. О таких матчах, где игроки ходят пешком по футбольному полю, проявляя пассивность и безволие, говорить нечего!

"Колос" - "Минай" 2:2

Сергей Шебек: Пока это лучший матч "Миная" в этом сезоне. Вся игра прошла в равной борьбе, гости не уступили хозяевам, показав характер, стремление не проиграть в единоборствах, коих в поединке было много. В первом тайме "Минай" выглядел активнее, больше гостил у владений коваливцев, имел преимущество, команды обменялись голами. У "Колоса" особо ничего не получалось, а у "Миная" был убойный момент, когда Нуриев при ничейном счете умудрился, трудно объяснить почему, с 10 метров не забить, пробив мимо ворот. Второй тайм прошел в том же ключе: много борьбы в центре поля, игра без моментов, быстро обменялись голами, стремились выиграть, но все завершилось дружбой. "Колос" не взял в расчет способности "Миная" сражаться. Закарпатцы противопоставили хозяевам их же привычную игру: характер, злость и бойцовские качества. Коваливцы расслабились, затем спохватились, но, чтобы переломить ход событий и выиграть, мастерства-то не хватает. Ничья по счету, но чувство недосказанности осталось у "Миная".

"Заря" - "Рух" 4:0

Александр Севидов: Первый тайм прошел с преимуществом луганчан. Да, контролировали игру, владели территорией, но без опасных моментов, так как "Рух" организовано оборонялся. Затем, по непонятым причинам, команда начала играть жестко на грани фола, а порой и грубо, что вылилось в коллекцию желтых и красных карточек. Таким образом "Рух" в течение короткого времени, оставшись вдевятером, помог "Заре" воплотить преимущество в голы. Естественно теперь у гостей не было никаких шансов удержать хотя бы ничью. После первого забитого мяча оставалось только считать, какое количество голов "Заря" сможет забить. Забили четыре, а могли и больше. В этой ситуации "Рух" сам виноват, сломал себе игру. Ведь до удалений для них все складывалось неплохо, можно было бы побороться и увести минимум ничью.

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"Заря" сейчас выглядит не так легко, как в прошлом чемпионате. Даже вдевятером проигрывая 0:1 у Дуця был убойный момент сравнять счет. Как он умудрился не забить с 5 метров? Правда, даже если бы забил, вряд ли это спасло их от поражения. Повторюсь, начали хорошо, неплохо смотрелись до удалений, но …. подписали себе приговор. А "Заря" просто спокойно воспользовалась таким "подарком" и без напряга покуражились над гостями.