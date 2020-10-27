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Денис Попов: Луческу показывает, как играть, чтобы быть свежим
Ждем в основе на матч с Ференцварошем
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов в интервью Профутболу поделился впечатлениями от работы с Мирчей Луческу.
Попов отметил, что у него не было разговора с глазу на глаз: "Но на тренировке он мне всегда подсказывает. У него есть свое видение футбола, принципы в игре, особенно в обороне. Интересно с ним работать, он много нового рассказывает. Показывает, как легче играть, чтобы быть всегда свежими, чтобы была ниже энергозатратность. Играли не физически, а головой".
Напомним, Попов пропустил начало сезона из-за травмы. Защитник вернулся в игру лишь в начале октября. На прошлых выходных именно его гол уже на первой минуте принес "Динамо" победу над "Александрией".
В среду, 28 октября команда Луческу сыграет с "Ференцварошем" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция матча "Ференцварош" - "Динамо".
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