Львов расторг контракт с капитаном

ФК "Львов" прекратил сотрудничество с защитником Сергеем Борзенком, который был капитаном команды. Об этом сам футболист заявил в интервью Tribuna.com.

"Руководство решило со мной расстаться. Я не знаю причин. Только вчера расторг контракт, пока не хочу об этом говорить, хочу собраться с мыслями. Мне отдали документы после завершения трансферного окна. Сейчас никаких вариантов нет", - заявил Борзенко.

Напомним, "Львов" не может победить в чемпионате Украины уже на протяжении 20 матчей. В субботу львовяне проиграли "Днепру-1", после чего клуб принял отставку грузинского тренера Георгия Цецадзе.

34-летний Сергей Борзенко помимо "Львова" выступал за "Олимпик", "Верес", "Кремень", "Титан" харьковскую "Кобру". В УПЛ он сыграл 97 матчей и отметился четырьмя голами.