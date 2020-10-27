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Форвард Днепра-1: Главное, чтобы мои голы были победными и помогли вернуться в сборную

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем Довбик старается привлечь внимание Андрея Шевченко

Форвард Днепра-1: Главное, чтобы мои голы были победными и помогли вернуться в сборную
Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал об особенностях работы Игора Йовичевича и своих успехах. Напомним, Довбик забивал в двух последних матчах – в ворота "Десны" и "Львова".

"Стартовый отрезок нам явно не удался. Думаю, что это от чрезмерного желания добиться положительного результата, а тут еще, как на зло пропускали нелепые голы. Поэтому не удивительно, что новый главный тренер Игор Йовичевич, прежде всего, обратил внимание на организацию игры в обороне, теперь уже и нам - нападающим, приходится выполнять много черновой работы на своей половине поля. Однако чего не сделаешь ради команды. Тем более, что, одержав две победы подряд, мы покинули зону вылета.

Доволен и я, что удалось исправить "прицел". Приятно было слышать мнение экспертов, что именно мой гол, забитый в ворота "Львова", оказался самым красивым в седьмом туре чемпионата. Гол, действительно, получился на загляденье. Ворвался в штрафную, под острым углом пробил на силу и попал в "девятку".

Припоминается, три года назад, выступая за "Днепр", я забивал в таком же стиле "Черноморцу". Сколько хочу забить в сезоне? Не скажу. Главное, чтобы эти голы были победными для "Днепра-1", а мне помогли оказаться в поле зрения тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Тем более, что несколько лет назад меня уже вызывали в главную команду страны, но до дебюта дело не дошло".

Напомним, Довбик вернулся в Украину после не совсем удачного периода карьеры в Дании, где его донимали травмы. Тем не менее, он успел отыграть за "Мидтьюланн" и "Сендерюйске" отыграть 45 матчей, в которых забив пять мячей.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
27.10.2020 в 15:19
Да какой игрок сборной? Деревянный ты наш. Постоянный прием мяча спиной к воротам. За счет своих габаритов идет на разворот, удар, может и повести.
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balamyt (Boston)
27.10.2020 в 15:38
НУ высокой техникой обводки и результативностью ни один форвард в Украине не отличается...Так почему бы и Довбику себя в СБУ еще раз не попробовать...если конечно будит продолжать забивать в каждом матче ...
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