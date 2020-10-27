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Форвард Днепра-1: Главное, чтобы мои голы были победными и помогли вернуться в сборную
Артем Довбик старается привлечь внимание Андрея Шевченко
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал об особенностях работы Игора Йовичевича и своих успехах. Напомним, Довбик забивал в двух последних матчах – в ворота "Десны" и "Львова".
"Стартовый отрезок нам явно не удался. Думаю, что это от чрезмерного желания добиться положительного результата, а тут еще, как на зло пропускали нелепые голы. Поэтому не удивительно, что новый главный тренер Игор Йовичевич, прежде всего, обратил внимание на организацию игры в обороне, теперь уже и нам - нападающим, приходится выполнять много черновой работы на своей половине поля. Однако чего не сделаешь ради команды. Тем более, что, одержав две победы подряд, мы покинули зону вылета.
Доволен и я, что удалось исправить "прицел". Приятно было слышать мнение экспертов, что именно мой гол, забитый в ворота "Львова", оказался самым красивым в седьмом туре чемпионата. Гол, действительно, получился на загляденье. Ворвался в штрафную, под острым углом пробил на силу и попал в "девятку".
Припоминается, три года назад, выступая за "Днепр", я забивал в таком же стиле "Черноморцу". Сколько хочу забить в сезоне? Не скажу. Главное, чтобы эти голы были победными для "Днепра-1", а мне помогли оказаться в поле зрения тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Тем более, что несколько лет назад меня уже вызывали в главную команду страны, но до дебюта дело не дошло".
Напомним, Довбик вернулся в Украину после не совсем удачного периода карьеры в Дании, где его донимали травмы. Тем не менее, он успел отыграть за "Мидтьюланн" и "Сендерюйске" отыграть 45 матчей, в которых забив пять мячей.
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