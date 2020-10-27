Шахтер, финал Кубка и Золотой матч. ТОП-5 матчей в тренерской карьере Анатолия Заяева

В тренерской карьере одного из наиболее опытных специалистов украинского футбола Анатолия Заяева , которому 27 октября исполнилось бы 89 лет, была не одна тысяча матчей. Под руководством на редкость энергичного и жизнерадостного крымчанина, чья жизнь оборвалась после аварии вблизи Мелитополя в конце 2012 года, было интересно работать многим футболистам.

В роли наставника Заяев всегда чувствовал себя уверенно. Начав эту деятельность еще в 60-е годы, он успел попробовать свои силы на разных должностях: был начальником команды, администратором, тренером, старшим/главным тренером, тренером-консультантом, спортивным директором, вице-президентом, президентом клуба. А еще в качестве директора стадиона строил клубную базу "Таврии".

Для Анатолия Заяева "Таврия" была поистине родной командой. С тех самых 60-х до нынешнего тысячелетия он уходил и возвращался в нее много раз. Если бы подобные факты фиксировались в Книге рекордов Гиннесса, то фамилия Заяева в ней непременно фигурировала бы. В разговоре с автором этих строк почти три десятка лет назад он впервые подсчитал, что возвращался в "Таврию" полтора десятка раз. Годы шли, и за время, минувшее с той беседы, было еще три таких возвращения. Их число остановилось на отметке "18", что действительно является уникальным фактом.

В промежутках между работой в родном клубе Анатолий Николаевич трудился во многих командах Украины, а также в одной молдавской - севастопольской "Атлантике", днепропетровском "Днепре", кишиневском "Конструкторуле", СК "Николаев", житомирском "Полесье", ФК "Черкассы", ивано-франковском "Прикарпатье" и запорожском "Металлурге".

Всюду, где появлялся Заяев, знали: на его опыт и умение найти подход к футболистам можно положиться. Другое дело, что в силу определенных причин не все клубы соответствовали уровню специалиста - как по части организации и ведения футбольных дел, так и финансовой составляющей. Именно эти факторы нередко и становились преградой в процессе создания Анатолием Заяевым боеспособного коллектива. Тем не менее, болельщики разных городов до сих пор вспоминают этого тренера добрыми словами. Взять, к примеру, Николаев. Получив приглашение стать у руля выступавшего в первой лиге одноименного клуба, в сезоне-1997/98 Заяев сумел создать настоящий ансамбль единомышленников. СК "Николаев" в том чемпионате демонстрировал мощную, зрелищную и результативную игру, которая за короткое время вернула разуверившихся было поклонников на трибуны. Идя на домашний стадион, они были твердо уверены: любимая команда их не разочарует. И она не разочаровывала, нередко обыгрывая соперников с крупным счетом.

Но какой бы ни была деятельность Анатолия Заяева вдали от родного Крыма, его вклад в успехи "Таврии" перевесит все остальные. Еще во времена проведения чемпионата СССР с симферопольской командой он трижды добивался почетного звания чемпиона УССР во второй лиге - в 1973, 1985 и 1987 годах. Главным же достижением Заяева-тренера является выигрыш чемпионства в премьерном чемпионате независимой Украины. Тогда, в 1992-м, его "Таврия" сумела одолеть в "золотом" матче грозного соперника - киевское "Динамо".

В период независимости Украины у команд Анатолия Заяева было множество ярких матчей, поэтому к составлению ТОП-5 самых незабываемых корреспонденту UA-Футбол пришлось подойти с максимальной ответственностью. При этом учитывалось много разных факторов - таких, как важность и статус матча, уровень соперника, интерес к поединку и его драматизм.

В результате вышла вот такая пятерка.

5-е место. Сезон-1997/98. Чемпионат Украины (1-я лига). 33-й тур

СК "Николаев" - "Динамо-2" (Киев) - 1:0

За одиннадцать туров до финиша чемпионата первой лиги долгое время располагавшийся на лидирующей позиции СК "Николаев" принимал столичное "Динамо-2". Поединок с идущим вторым киевским коллективом был центральным в туре, а если участь, что в составе гостей играл ряд известных футболистов, это подогревало интерес болельщиков максимально. На стадионе в тот вечер яблоку негде было упасть. За игрой наблюдало 29 тысяч (!) зрителей - рекордное на то время количество в первой лиге. В упорной игре, которую в городе корабелов вспоминают до сих пор, команда Анатолия Заяева сумела взять верх с минимальным счетом 1:0. На тот момент "Николаев" оторвался от преследователя, который помимо харьковского "Металлиста" мог стать соискателем второй путевки в элиту - алчевской "Стали", на целых 22 (!) очка, что не оставляло никаких сомнений: мощную дружину "горожан" на пути в высшую лигу уже никто не остановит.

4-е место. Сезон-2002/03. Чемпионат Украины. 29-й тур

"Таврия" (Симферополь) - "Шахтер" (Донецк) - 3:3

В истории встреч с "Шахтером" в украинский период бывало не раз, когда "Таврия" отбирала очки. Причем, в сезоне-1994/95 подопечные Заяева сумели добыть уверенную победу в Донецке - 2:0. Но в то время соперники были примерно равны по классу, чего не скажешь о горняках образца сезона-2002/03. Тогда в их составе уже были легионеры - Ковалевски, Окоронкво, Левандовски, Пажин, Бахарев, Брандао, Глевецкас. Большинство из них противостояли "Таврии" за тур до финиша чемпионата в Симферополе. Тот матч был наполнен драматизмом: в начале второго тайма хозяева вели в счете 2:0, однако затем "Шахтеру" в упорной борьбе удалось не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Выступавший в составе крымчан будущий "сборник" Украины Эдмар сумел точным ударом спасти игру за семь минут до финального свистка, подарив целую гамму положительных эмоций.

3-е место. Сезон-1992/93. Кубок чемпионов. Предварительный раунд

"Таврия" (Симферополь) - "Шелбурн" (Дублин, Ирландия) - 2:1

позицию в пятерке самых памятных можно смело отдать дебютному еврокубковому матчу "Таврии" на родном стадионе - против ирландского "Шелбурна". К столь значимому для Крыма и всей футбольной Украины событию в Симферополе готовились с особой тщательностью. И не только потому, что в первой, выездной игре, команде Заяева удалось сыграть в "сухую" ничью, дававшей хорошие шансы для решения вопроса выхода в следующий раунд в ответном поединке. Надо отдать должное симферопольцам, которые сделали все возможное, чтобы одолеть крепких британцев. Анатолий Заяев так настроил подопечных, что те уже к 15-й минуте поединка вели в счете 2:0. Даже пропустив под конец первого тайма мяч от "Шелбурна", "Таврия" сумела порадовать своих верных поклонников: пробилась в следующую стадию турнира.

2-е место. Сезон-1993/94. Кубок Украины. Финал

"Черноморец" (Одесса) - "Таврия" (Симферополь) - 0:0 (пенальти - 5:3)

игра симферопольской команды в кубковом розыгрыше 1993/94 позволила ей выйти в финал, где соперником был грозный в ту пору одесский "Черноморец". С "моряками", которыми руководил Виктор Прокопенко, а в составе играли такие мастера, как Суслов, Телесненко, Жабченко, Парфенов, Богатырь, Корниец и Гусейнов, "Таврия" сражалась достойно. В ходе напряженного поединка, в котором как в основное, так и в дополнительное время у одесситов и симферопольцев было достаточно возможностей для взятия ворот, дело дошло до пенальти. В футбольной лотерее, заставившей изрядно понервничать обоих тренеров, подопечным Анатолия Заяева не удалось справиться с волнением и блестящей игрой голкипера "Черноморца" Суслова. Сначала он справился с ударом Фурсова, а затем был точен в пробитии решающего одиннадцатиметрового.

1-е место. Сезон-1992. Чемпионат Украины. Матч за 1-е место

"Таврия" (Симферополь) - "Динамо" (Киев) - 1:0

Вне всякого сомнения, первое место занимает самый главный успех в тренерской карьере Анатолия Заяева - победа в дополнительном поединке за звание первого чемпиона Украины. "Золотой" матч, который состоялся во Львове на заполненном стадионе "Украина", стал для "Таврии" тяжелым испытанием. Даже несмотря на отпускное настроение уверенных в себе динамовцев, создавших у ворот симферопольской команды немало голевых моментов. Однако время шло, а мяч упорно не шел в "рамку". "Таврия" же продолжала дисциплинированно играть в свою игру и на 75-й минуте добилась успеха. Крымчане заработали право на угловой и после его подачи Сергей Шевченко головой переправил мяч в сетку. До окончания основного времени счет не изменился, позволив "Таврии" стать первым чемпионом Украины, а Анатолию Заяеву пережить непередаваемые эмоции.