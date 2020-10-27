Львов подтвердил двухгодичную дисквалификацию Богунова за участие в договорных матчах

ФК "Львов" подтвердил двухгодичную дисквалификацию хавбека команды Ярослава Богунова от ФИФА за участие в договорных матчах.

Ранее клуб подавал апелляцию на данное решение, но ФИФА не приняла ее во внимание.

Клуб пожелал игроку терпения и психологической стойкости, но не сообщил, остается ли футболист на контракте у львовян.

Напомним, что Богунов на два года отстранен от футбола за участие в договорном матче в 2017 году, когда он выступал за белорусский "Нафтан". Наказание будет действовать с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го.

В соответствии с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.