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Львов подтвердил двухгодичную дисквалификацию Богунова за участие в договорных матчах
Останется ли хавбек на контракте у львовян, клуб не сообщает
ФК "Львов" подтвердил
Ранее клуб подавал апелляцию на данное решение, но ФИФА не приняла ее во внимание.
Клуб пожелал игроку терпения и психологической стойкости, но не сообщил, остается ли футболист на контракте у львовян.
Напомним, что Богунов на два года отстранен от футбола за участие в договорном матче в 2017 году, когда он выступал за белорусский "Нафтан". Наказание будет действовать с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го.
В соответствии с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.
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