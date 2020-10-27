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Лужный: Об интересе Львова впервые слышу

Премьер-лига
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На Олега Романовича никто не выходил

Лужный: Об интересе Львова впервые слышу
Новина українською

Украинский тренер Олег Лужный прокомментировал информацию о том, что он может возглавить ФК "Львов".

– Я впервые слышу об интересе со стороны "Львова".

- Есть ли другие предложения, рассматриваете ли какие-то варианты?

– Рассматриваем, но посреди сезона никто не пойдет в команду. Нужно идти либо в начале сезона, либо между первым и вторым кругом.

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В статье: Олег Лужный ФК Львов
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Источник:
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
27.10.2020 в 21:33
Небезпечно брати таку команду як ФК Львів - це може бути серйозний удар по репутації тренера як в одну так і в іншу сторону.
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