Лужный: Об интересе Львова впервые слышу

Украинский тренер Олег Лужный прокомментировал информацию о том, что он может возглавить ФК "Львов".

– Я впервые слышу об интересе со стороны "Львова".

- Есть ли другие предложения, рассматриваете ли какие-то варианты?

– Рассматриваем, но посреди сезона никто не пойдет в команду. Нужно идти либо в начале сезона, либо между первым и вторым кругом.