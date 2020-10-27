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Палмейрас сделал предложение Шахтеру по аренде Маркиньоса Сиприано
Горняки должны дать ответ после матча с Интером
Бразильский "Палмейрас" продолжает вести переговоры по полузащитнику "
По информации Globo, бразильский клуб сделал "горнякам" предложение горнякам по аренде футболиста на 1 год. Также "Палмерйрас" готов прописать в арендный контракт фиксированную сумму выкупа, которая, впрочем, держится в секрете.
Ожидается, что "горняки" дадут свой ответ на данное предложение после матча с "Интером", который состоится сегодня, 27 октября.
Также сообщается, что Сиприано попал в сферу интересов "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе".
Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 21-летнего хавбека в 1,5 млн евро. Контракт Сиприано с "Шахтером" действует до конца сезона 2022/23.
В текущем сезоне Маркиньос Сиприано принял участие лишь в одном матче первой команды донецкого клуба.
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