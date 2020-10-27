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Луческу: В Италии не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь
Тренер рассказал, почему он не стремится вернуться в Серию А
Главный тренер "
- Почему вы остались в стороне от итальянского футбола?
- Здесь не хватает терпения. В "Брешиа" с Кориони у меня были прекрасные отношения, но он всегда хотел продать самых ценных игроков. У него не было средств, чтобы удерживать лучших футболистов слишком долго. В Италии в целом не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь.
- Какая команда вам больше всего импонирует в Италии?
- Под мою философию подходит "Аталанта". Игроки всегда знают, что им делать, они агрессивны, и действуют максимально быстро.
- Как сильно изменился футбол в Италии?
- Когда я был там, то в Серии А играли лучшие футболисты мира, а сама лига была самой популярной. Сейчас все по-другому.
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