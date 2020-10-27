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Луческу: В Италии не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер рассказал, почему он не стремится вернуться в Серию А

Луческу: В Италии не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который в свое время поработал в Италии с "Пизой", "Брешией", "Реджаной" и "Интером", высказал свое мнение о нынешнем положении дел в итальянском футболе.

- Почему вы остались в стороне от итальянского футбола?

- Здесь не хватает терпения. В "Брешиа" с Кориони у меня были прекрасные отношения, но он всегда хотел продать самых ценных игроков. У него не было средств, чтобы удерживать лучших футболистов слишком долго. В Италии в целом не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь.

- Какая команда вам больше всего импонирует в Италии?

- Под мою философию подходит "Аталанта". Игроки всегда знают, что им делать, они агрессивны, и действуют максимально быстро.

- Как сильно изменился футбол в Италии?

- Когда я был там, то в Серии А играли лучшие футболисты мира, а сама лига была самой популярной. Сейчас все по-другому.

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В статье: Мирча Луческу Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев)
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Источник:
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