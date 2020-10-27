Монзуль рассудит Минай и Рух и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 8-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 8-го тура будут работать:

8 тур

30 октября (пятница)

Шахтер - Мариуполь 19:00 - Владимир Новохатний (Киев)

31 октября (суббота)

Колос - Олимпик 14:00 - Максим Козыряцкий (Запорожье)

Александрия - Десна 17:00 - Ярослав Козык (Мукачево)

Днепр-1 - Динамо 19:30 - Дмитрий Кривушкин (Харьков)

1 ноября (воскресенье)

Минай - Рух 14:00 - Екатерина Монзуль (Харьков)

Львов - Ворскла 17:00 - Игорь Пасхал (Херсон)

Ингулец - Заря 19:30 - Андрей Коваленко (Полтава)

Отметим, что система ВАР будет работать в режиме оффлайн на четырех матчах и будет использоваться для обучения арбитров: Колос — Олимпик, Днепр-1 — Динамо, ПФК Львов — Ворскла и Ингулец — Заря.