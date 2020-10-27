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Монзуль рассудит Минай и Рух и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ
Тур пройдет без активного ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 8-го тура
Главными арбитрами на матчах 8-го тура будут работать:
8 тур
30 октября (пятница)
Шахтер - Мариуполь 19:00 - Владимир Новохатний (Киев)
31 октября (суббота)
Колос - Олимпик 14:00 - Максим Козыряцкий (Запорожье)
Александрия - Десна 17:00 - Ярослав Козык (Мукачево)
Днепр-1 - Динамо 19:30 - Дмитрий Кривушкин (Харьков)
1 ноября (воскресенье)
Минай - Рух 14:00 - Екатерина Монзуль (Харьков)
Львов - Ворскла 17:00 - Игорь Пасхал (Херсон)
Ингулец - Заря 19:30 - Андрей Коваленко (Полтава)
Отметим, что система ВАР будет работать в режиме оффлайн на четырех матчах и будет использоваться для обучения арбитров: Колос — Олимпик, Днепр-1 — Динамо, ПФК Львов — Ворскла и Ингулец — Заря.
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