Эволюция Сидорчука: фанаты хотели топового опорника, а он был под носом

Самое смешное, что летом 2019-го Сергея Сидорчука и Мирчу Луческу параллельно сватали в стамбульские гранды.

На тот момент у капитана "Динамо" дела шли совсем плохо. Команда ужасно держала мяч, ей не удавалось ничего придумать через мелкий и средний пас, а прессинг киевлян разбивался слишком легко. Надвигался самый глубокий за много лет кризис - даже "Лугано" и "Мальме" стали "Динамо" не по зубам.

И все это на фоне небывалого подъема национальной сборной, где костяк составляли действующие или бывшие игроки "Шахтера", а его, Сидорчука, даже не приглашали, ведь он играл в совсем другой футбол. Грубый. Неэстетичный. Архаичный. Проще говоря, "динамовский". В прекрасное будущее, куда твердой рукой вел всех Андрей Шевченко, Сергей не вписывался. Поэтому оставалась только Турция.

Хорошо, что "Бешикташ" тогда блефовал и у него не хватило денег. Сидорчука, как он потом признавался, развернули прямо в аэропорту.

А уже очень скоро Суркис уволил Хацкевича, назначил Михайличенко - и капитан вернулся в основной состав, отметив новый поворот в карьере гениальным голом в Кубке с "Шахтером".

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Вообще это типичная история для Сидорчук - в "Динамо" он постоянно то играл, то сидел, в зависимости от видения очередного тренера.

Блохин давал поиграть, но не всегда - в фаворе была троица Гармаш - Бельханда - Велозу, плюс не забываем об Аруне. Лучше дела пошли при Реброве, но и там сезон-2015/16 не удался. 11 выходов в старте за весь чемпионат - это совсем несолидно, хотя и прогнозируемо. Ребров передвинул на место опорного хава номинального плеймейкера Рыбалку, перестроив всю игру команды. Сидорчуку не всегда удавалось вписаться в новую формацию.

Затем была травма со "Скендербеу" и вылет почти на весь год; ну а дальше уже упомянутый Хацкевич, который с каждой неделей все чаще оставлял Сергея на скамейке.

То, что такой игрок стал капитаном, даже немного странно, но это только на первый взгляд. Гармаш и Морозюк еще слабее кандидаты, а остальных ветеранов к тому времени как ветром сдуло. Когда Сидорчук повредил коленные связки, Ярмоленко уже играл за "Боруссию", Вида - за "Бешикташ", а Гусев завершил карьеру. Тяжелые времена для клуба, которые благодаря Хацкевичу и Михайличенко стали еще тяжелее. Только сейчас небо над Киевом начинает проясняться.

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"Подытоживая время, которое мы проработали с Мирчей Луческу, могу сказать, что я никогда в своей жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов. Он досконально разбирает соперников и все объясняет".

Тезисы первого интервью Сидорчука о работе румынского тренера впоследствии неоднократно повторяли Жерсон Родригес, Карлос де Пена, Николай Шапаренко, Илья Забарный. Проще говоря, те футболисты, которые при Луческу сделали большой шаг вперед. Пресса обычно отмечает молодежь, но Сидорчук возглавляет эту группу.

Игра Сергея эволюционирует прямо на наших глазах. Он больше не бегает с мячом - его задача двигать мяч и партнеров максимально быстрыми передачами. Ребров использовал для этой цели Рыбалку, мастера разворотов с мячом и коротких пасов. Луческу же выбрал Сидорчука, который отдает вертикально или диагонально на значительные расстояния. Болельщики с опытом непременно скажут, что первый стиль - "спартаковский", второй - "динамовский", и будут правы.

Параллельно Луческу прививает "Динамо" и другие атрибуты, собственно, "динамовского" стиля - мощный прессинг в средней зоне, ставку на фланговые передачи и контратаки. Более того - Луческу предпочитает трудягу де Пену яркому индивидуалисту Вербичу, ведь ему надо объем работы, те же ТТД. Более "динамовского" тренера и представить трудно.

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И, конечно, новая концепция игры "Динамо" была бы невозможна без Сидорчука. На нем очень много всего держится.

В домашней игре с "Гентом" (3:0) капитан записал в актив 17 (!) отборов при всего 3 фолах - это лучший результат на две команды. Также Сидорчук отдал 12 точных вертикальных передач, 6 точных передач в финальную треть поля (оба показателя - лучшие в "Динамо"), пасуя в среднем с точностью 92%. Для контекста, у Николая Шапаренко 7 пасов вперед и только 2 - в непосредственной близости от чужих ворот.

Луческу знает сильные стороны своих игроков, и именно их пытается прокачать. Шапаренко хорошо бежит с мячом - и он получил карт-бланш; де Пена точно подает - и у него появилось достаточно попыток. А Сидорчук классно прессингует, покрывает огромное пространство и при этом видит поле. На это и делается ставка.

Самое интересное, что другого игрока с такими качествами в "Динамо" просто нет. Гармаш, если наберет форму, может отбирать и бегать, но у него хуже с передачами. Да и ненадежный он, хотя после Жерсона нас уже ничем не удивишь. Буяльский более атакующий игрок, Андриевский не тянет, Шапаренко физически не может делать так много перехватов и подборов. Говорят, какой-то Белуце приехал, но его видел разве что сам Луческу.

Сидорчуку отсутствие конкурентов идет на пользу. Получив ключевую роль и море игрового времени, он показал класс даже против "Ювентуса". 11 из 12 точных передач в финальную треть поля - это второй показатель на две команды после Хуана Куадрадо. Заслуживают внимания 98% точных средних и дальних передач и практически безупречная игра против мяча - 6 отборов и 5 перехватов при всего 2 фолах. Неудивительно, что WhoScored за матч поставил Сергею более высокую оценку, чем хавбекам "Юве".

Ну и как не вспомнить, что между "Гентом" и "Старой Синьорой" были еще матчи сборной, куда благодаря Сидорчуку и вспышке коронавируса в "Шахтере" на три матча вернулся динамовский футбол. После Франции показалось, что будет беда, но игры с Германией и Испанией доказали, что альтернатива "тики-таке" "Горняков" есть, в том числе благодаря Сидорчуку. В полузащите "Бундестим" и "Фурии Рохи" собраны большие мастера, но в Киеве они не проявили и 20% своих возможностей.

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Сильный тренер крутит будущим своих игроков, как пожелает. Год назад мы говорили, что Сидорчуку уже 28. Сегодня мы говорим, что ему только 29. И, конечно, ни о какой Турции речь больше не идет.

"Динамо" выиграло Суперкубок, на 4 очка оторвалось от "Шахтера" в УПЛ, впервые за 8 лет прошло квалификацию Лиги чемпионов. Надо быть ультрас, чтобы не понимать, насколько это круто после агонии последних лет.

Ну и надо совершенно не разбираться в футболе, чтобы не видеть, как сильно вырос за эти три месяца Сергей Сидорчук. Помните, как он докричался до удаления на поле "Мальме" год назад? Нелепый был поступок, совершенно не капитанский, и последствия имел катастрофические - киевляне во второй раз в истории не вышли из группы ЛЕ. Так вот, теперь того игрока больше нет. Луческу несмотря на нехватку времени и кучу других задач успел слепить нового Сидорчука - опорника, который знает свои сильные стороны и играет именно на них. Опорника, которого не страшно выпускать в больших матчах.

Интересно, правда? Получается, все это время в Киеве был мощный волнорез, а мы и не знали. Да что там: мы не догадывались и об интересном бокс-ту-боксе Шапаренко, и о герое сборной Бущане, и о том, что Родригес может быть дисциплинированным, а де Пена - играть в основе. Честное слово, мы абсолютно ничего не знали о киевском "Динамо"!

Ох и Луческу, ох и старый хитрец ...