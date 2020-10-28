Каниболоцкий: Минай может быть даже в топ-7. Хотелось бы даже попасть в зону еврокубков

Голкипер " Миная " Антон Каниболоцкий поделился мнением о команде и рассказал, почему решил перейти именно в закарпатский клуб.

"У нас очень хороший коллектив, с которым хорошее взаимопонимание - и на поле, и вне его. Я доволен, что сейчас играю в "Минае". В клубе собрана очень хорошая молодежь. Считаю, что нам по силам быть даже в топ-7. Это не фантастическая цель, а вполне адекватнаz. Да, мы новички и возможно нас кто-то недооценивает, но это не так - у нас игроки высокого уровня. Но надо ставить перед собой максимальные задачи. Хотелось бы даже попасть в зону еврокубков. Это был бы большой успех для нашего клуба.

Почему решил перейти в "Минай"? В тот период я ​​искал команду и мне позвонил Василий Кобин и предложил перейти. Я подумал и согласился. В конце концов, я знаю, что этот человек разбирается в футболе и было интересно с ним поработать. Плюс стремился остаться в Украине, а не ехать за границу. Хотелось быть ближе к дому.

В общем, мне игра "Миная" импонирует. Сейчас все команды стараются играть через пас, именно так выходят из обороны и вратарям приходится играть ногами. Хотя и не всегда у нас все идеально получается. Но мы можем и в длинный мяч сыграть, все зависит от соперника, как он выстраивает свою игру", - сказал Каниболоцкий.