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И.о. главного тренера ФК Львов на матч УПЛ назначен помощник Цецадзе

Премьер-лига
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Львовский клуб занимается поисками нового тренера после отставки грузина

И.о. главного тренера ФК Львов на матч УПЛ назначен помощник Цецадзе
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Исполнять обязанности главного тренера "Львова" в матче восьмого тура УПЛ против "Ворсклы" назначен Виталий Шумский, сообщает официальный сайт львовян.

Этот наставник работал в тренерском штабе Георгия Цецадзе. Ранее Шумский был тренером тернопольской "Нивы" и молодежной команды "Львова".

Напомним, что матч с "Ворсклой" состоится 1 ноября.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Георгий Цецадзе
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