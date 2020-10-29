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И.о. главного тренера ФК Львов на матч УПЛ назначен помощник Цецадзе
Львовский клуб занимается поисками нового тренера после отставки грузина
Исполнять обязанности главного тренера
Этот наставник работал в тренерском штабе Георгия Цецадзе. Ранее Шумский был тренером тернопольской "Нивы" и молодежной команды "Львова".
Напомним, что матч с "Ворсклой" состоится 1 ноября.
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