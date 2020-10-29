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Мораес и Кривцов приступили к тренировкам

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболисты восстановились от повреждений

Мораес и Кривцов приступили к тренировкам
Новина українською

29-го октября "Шахтер" провел тренировку в Святошино.

Полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес – оба уже трудятся в общей группе. Отдельные программы восстановления сейчас у Виктора Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгения Коноплянки, Максима Малышева и Исмаили.

"Шахтер" готовится к матчу 8-го тура УПЛ с "Мариуполем", который состоится завтра, 30-го октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Шахтар
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