Мораес и Кривцов приступили к тренировкам

29-го октября "Шахтер" провел тренировку в Святошино.

Полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес – оба уже трудятся в общей группе. Отдельные программы восстановления сейчас у Виктора Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгения Коноплянки, Максима Малышева и Исмаили.

"Шахтер" готовится к матчу 8-го тура УПЛ с "Мариуполем", который состоится завтра, 30-го октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00.