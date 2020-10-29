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Новичок Динамо пропустит около шести месяцев
Костевичу назначена операция
Защитник Владимир Костевич, который в начале октября подписал контракт с "Динамо", перенесет операцию на передней крестообразной связке.
В понедельник, 26 октября, футболист прибыл в Мюнхен, где после сдачи всех анализов назначено оперативное вмешательство на пятницу, 30 октября.
Ориентировочный срок восстановления защитника - до шести месяцев.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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