  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Динамо пропустит около шести месяцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Динамо пропустит около шести месяцев

Премьер-лига
(2 голосов)

Костевичу назначена операция

Новичок Динамо пропустит около шести месяцев
Новина українською

Защитник Владимир Костевич, который в начале октября подписал контракт с "Динамо", перенесет операцию на передней крестообразной связке.

В понедельник, 26 октября, футболист прибыл в Мюнхен, где после сдачи всех анализов назначено оперативное вмешательство на пятницу, 30 октября.

Ориентировочный срок восстановления защитника - до шести месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ЖИТОМИР (Житомир)
29.10.2020 в 16:58
а как же мед.осмотр или Динамо покупает заранее травмированых?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...