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Шахтер отказал "Палмейрасу" в аренде Маркиньоса Сиприано

Премьер-лига
(1 голосов)

У горняков куча кадровых проблем

Шахтер отказал "Палмейрасу" в аренде Маркиньоса Сиприано
Новина українською

Донецкий "Шахтер" отказал "Палмейрасу" на предложение бразильского клуба об аренде 21-летнего полузащитника Маркиньоса Сиприано, пишет Globo.

Руководство клуба решило придержать игрока из-за возможных кадровых проблем, связанных с короновиросом.

Также тренерский штаб "горняков" беспокоит повреждение Дентиньо, которое тот получил в недавнем матче с "Интером" (0:0), а Сиприано, в свою очередь, может обеспечить глубину состава в случае серьезной травмы соотечественника.

Кроме того, в "Шахтере" есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре истекают, и по которым пока нет договоренностей о продлении, из-за чего отпускать сейчас Сиприано также посчиталось нецелесообразным.

Напомним, что в "Шахтер" Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из "Сан-Паулу", но в нынешнем сезоне провел за "горняков" лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Маркиньос Сиприано
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Комментарии (1)
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Мессинг (Мариуполь)
29.10.2020 в 17:16
Наверно уже пора ставить в основу ц.а.п. Сиприано. Как можно держать на банке и не любоваться бесценным брильянтом, каким является ц.а.п. Маркиньос Сиприано ! Да он в разы быстрее Степаненко, Коваленко, Майкона, Патрика, Марлоса. Он хорошо разгоняет атаки и сам может их завершить точным дальним ударом с обоих ног. С его прекрасным дальним пасом, техникой, выносливостью, ... Сиприано в паре с Маркусом Антонио = лучший вариант для молодой основы Шахтера!
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