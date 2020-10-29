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Шахтер отказал "Палмейрасу" в аренде Маркиньоса Сиприано
У горняков куча кадровых проблем
Руководство клуба решило придержать игрока из-за возможных кадровых проблем, связанных с короновиросом.
Также тренерский штаб "горняков" беспокоит повреждение Дентиньо, которое тот получил в недавнем матче с "Интером" (0:0), а Сиприано, в свою очередь, может обеспечить глубину состава в случае серьезной травмы соотечественника.
Кроме того, в "Шахтере" есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре истекают, и по которым пока нет договоренностей о продлении, из-за чего отпускать сейчас Сиприано также посчиталось нецелесообразным.
Напомним, что в "Шахтер" Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из "Сан-Паулу", но в нынешнем сезоне провел за "горняков" лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ.
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