Шахтер отказал "Палмейрасу" в аренде Маркиньоса Сиприано

Донецкий "Шахтер" отказал "Палмейрасу" на предложение бразильского клуба об аренде 21-летнего полузащитника Маркиньоса Сиприано, пишет Globo.

Руководство клуба решило придержать игрока из-за возможных кадровых проблем, связанных с короновиросом.

Также тренерский штаб "горняков" беспокоит повреждение Дентиньо, которое тот получил в недавнем матче с "Интером" (0:0), а Сиприано, в свою очередь, может обеспечить глубину состава в случае серьезной травмы соотечественника.

Кроме того, в "Шахтере" есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре истекают, и по которым пока нет договоренностей о продлении, из-за чего отпускать сейчас Сиприано также посчиталось нецелесообразным.

Напомним, что в "Шахтер" Маркиньос Сиприано перешел летом 2018 года из "Сан-Паулу", но в нынешнем сезоне провел за "горняков" лишь 32 минуты в одном поединке УПЛ.