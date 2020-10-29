Остап Маркевич: Шахтер - одна из лучших команд Европы. Мариуполю будет сложно

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится в пятницу 30 октября.

- Впереди встреча с "Шахтером". Ожидаете сложный матч?

- Конечно, это чемпион Украины и для нас это будет сложная игра. В последних матчах мы еще раз увидели, что "Шахтер" мощная команда, которая является не только лидером украинского футбола, но и одной из лучших команд Европы.

- После игры с "Интером" "Шахтеру" может не хватить свежести. Это может быть бонусом для вашей команды?

- Есть такой момент. Но я думаю, что у них есть специалисты, которые смогут хорошо подготовить команду к очередному матчу. Это футбол, если ты хочешь быть лидером, то ты должен быть готовым играть каждые три дня.

- Вы сейчас говорили ребятам - будем биться!

- Это не только в этой игре, это наш девиз. Каждый раз стараемся показать лучший футбол.

- Обе команды в этой встрече будут делать ставку на молодежь, потому что есть кадровые потери.

- Я не знаю какие планы у соперника. Посмотрим. Для нас не так важно кто именно будет играть, важно, как мы настроимся на эту встречу.