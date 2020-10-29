Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: Шахтер - одна из лучших команд Европы. Мариуполю будет сложно
Программа 8-го тура УПЛ откроется матчем Шахтер - Мариуполь
Главный тренер "
- Впереди встреча с "Шахтером". Ожидаете сложный матч?
- Конечно, это чемпион Украины и для нас это будет сложная игра. В последних матчах мы еще раз увидели, что "Шахтер" мощная команда, которая является не только лидером украинского футбола, но и одной из лучших команд Европы.
- После игры с "Интером" "Шахтеру" может не хватить свежести. Это может быть бонусом для вашей команды?
- Есть такой момент. Но я думаю, что у них есть специалисты, которые смогут хорошо подготовить команду к очередному матчу. Это футбол, если ты хочешь быть лидером, то ты должен быть готовым играть каждые три дня.
- Вы сейчас говорили ребятам - будем биться!
- Это не только в этой игре, это наш девиз. Каждый раз стараемся показать лучший футбол.
- Обе команды в этой встрече будут делать ставку на молодежь, потому что есть кадровые потери.
- Я не знаю какие планы у соперника. Посмотрим. Для нас не так важно кто именно будет играть, важно, как мы настроимся на эту встречу.
Популярное сейчас
- Заря – Брага. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
- Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- 16-летний вратарь Руха вышел на замену на 90-й и через две минуты пропустил гол
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо