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Шахтер раскрыл детали нового контракта с Виктором Корниенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое долгосрочное соглашение

Шахтер раскрыл детали нового контракта с Виктором Корниенко
Новина українською

"Шахтер" сообщил детали нового контракта 21-летнего защитника "горняков" Виктора Корниенко с донецким клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на пять лет, до 2025 года.

Напомним, что предыдущее соглашение сторон истекало летом 2023 года.

Корниенко, который в этом сезоне стал более-менее стабильно играть за первую команду "Шахтера", провел за "горняков" 8 матчей и отдал 2 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 21:48
ДА уж. Детали со сроком лишь.. очень детально, ничего не сказать
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.10.2020 в 21:23
и где детали: отступные, зарплата и т.д.
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0
0
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Инспектор ( )
29.10.2020 в 21:27
Они считают, что это людям не интересно
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