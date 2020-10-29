Шахтер раскрыл детали нового контракта с Виктором Корниенко

"Шахтер" сообщил детали нового контракта 21-летнего защитника "горняков" Виктора Корниенко с донецким клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на пять лет, до 2025 года.

Напомним, что предыдущее соглашение сторон истекало летом 2023 года.

Корниенко, который в этом сезоне стал более-менее стабильно играть за первую команду "Шахтера", провел за "горняков" 8 матчей и отдал 2 ассиста.