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Шахтер раскрыл детали нового контракта с Виктором Корниенко
Новое долгосрочное соглашение
"Шахтер" сообщил детали
Новое соглашение сторон рассчитано на пять лет, до 2025 года.
Напомним, что предыдущее соглашение сторон истекало летом 2023 года.
Корниенко, который в этом сезоне стал более-менее стабильно играть за первую команду "Шахтера", провел за "горняков" 8 матчей и отдал 2 ассиста.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 21:48
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.10.2020 в 21:23
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Инспектор ( )
29.10.2020 в 21:27
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