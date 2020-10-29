Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основной защитник Олимпика Зотько перенес операцию и пропустит три месяца
Оперативное вмешательство прошло без осложнений
Защитник "
Процедура прошла успешно без каких-либо осложнений.
Ориентировочные сроки восстановления защитника - 3 месяца.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Зотько является основным защитником команды и провел пять матчей в составе донецкого клуба, отметившись одним голом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер Олимпика
Популярное сейчас
- Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча
- Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Луческу высказался о перспективах Гармаша и оценил Супрягу
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...