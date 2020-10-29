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Основной защитник Олимпика Зотько перенес операцию и пропустит три месяца

Премьер-лига
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Оперативное вмешательство прошло без осложнений

Основной защитник Олимпика Зотько перенес операцию и пропустит три месяца
Новина українською

Защитник "Олимпика" Иван Зотько принёс операцию на плечевом суставе, который он повредил на одной из тренировок.

Процедура прошла успешно без каких-либо осложнений.

Ориентировочные сроки восстановления защитника - 3 месяца.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Зотько является основным защитником команды и провел пять матчей в составе донецкого клуба, отметившись одним голом.

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В статье: Олимпик (Донецк) Иван Зотько
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