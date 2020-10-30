Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
8-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей восьмого тура
Уже сегодня начнется 8-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
8 тур
30 октября (пятница)
Шахтер - Мариуполь 19:00 – Футбол 1
31 октября (суббота)
Колос - Олимпик 14:00 – Футбол 2
Александрия - Десна 17:00 – Футбол 2
Днепр-1 - Динамо 19:30 – УНИАН
1 ноября (воскресенье)
Минай - Рух 14:00 – Футбол 1
Львов - Ворскла 17:00 – Футбол 1
Ингулец - Заря 19:30 – Футбол 1
Также отметим, что матч Днепр-1 - Динамо можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
Популярное сейчас
- Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
- Лидируют Черноморец и Горняк-Спорт, но лучшие Волынь и Верес - анонс десятого тура Первой лиги
- Три очка Шахтера, вратарская проблема Динамо, дебют Папы Гуйе. Главные новости за 30 октября
- Ковалюк: Сразу после замены Дентиньо на Тайсона у ворот Шахтера стали возникать моменты
- Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО