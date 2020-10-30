Йовичевич о запрете играть Булеце и Дубинчаку: Зачем отдаешь, если боишься своих игроков

Главный тренер "Днепра-1" Йовичевич поделился ожидания от матча восьмого тура против киевского "Динамо", который состоится в субботу, 31 октября.

- После двух побед к игре с "Динамо", наверное, команда подходит с воодушевлением?

- Именно так. Две победы и в целом ход событий в этих матчах дали повод считать, что мы движемся в верном направлении. Команда держит тонус концентрации и общего командного духа. Хотим быть конкурентоспособными в каждом матче. В субботу играем против лидера чемпионата, и понимаем, что будет тяжелый матч. Должны показать свой максимум, а в некоторых моментах даже превысить его, чтобы добиться положительного результата.

- Перед такими матчами всегда говорят, что главным будет желание и самоотдача. Но не только за счет этого можно достигать результатов. Чисто футбольные качества также будут нужны в игре ...

- Полностью согласен. Хотя самоотдача является №1, но на очень высоком уровне должна быть тактическая грамотность команды в ситуациях, когда владеем мячом и когда не имеем его. Плюс надо сохранять концентрацию. Сделанный анализ позволяет иметь полную информацию, что из себя представляет соперник, но футбол - непредсказуемая игра. Она ломается в определенных моментах, и именно тогда мы должны быть максимально сконцентрированными.

- "Динамо" сейчас находится в жестком графике. Это можно считать преимуществом нашей команды, или, наоборот, лучше находиться в таком игровом тонусе?

- Они в тонусе и имеют на скамейке запасных равноценный состав, который может выйти на поле. И тренер Луческу может свободно использовать ротацию. Они привыкли к такому графику, что не является большой проблемой. Мы это почувствовали на неделе, когда играли кубковый матч. После 120 минут против "Горняка-Спорт" через несколько дней играли с "Ворсклой", где отдали все силы в интенсивном матче. Они профессионалы. Между матчами есть пара дней для тренировок, когда можешь освежить команду и подготовить игроков, чтобы они сыграли на максимуме.

- Вы не можете рассчитывать в матче с "Динамо" на Дубинчака с Булецой. Насколько это большой потерей, и уже знаете, кем их заменить?

- Конечно, у нас есть определенная глубина состава, и есть футболисты, которые смогут их заменить. Таковы условия соглашения между клубами, и мы должны исходить из сложившейся ситуации. Моя мысль была всегда, а не только сейчас, такой: зачем отдаешь, если боишься своих игроков, и как можешь проверить их способности, если не увидишь их максимум на этом уровне? Знаю, что Супряга сделал хет-трик в похожей ситуации. Но, возможно, если бы он тогда не забил, сегодня не был бы игроком "Динамо" и не выступал бы в Лиге чемпионов. Впрочем, это лишь мое личное мнение.

Читайте также Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга

- Нет потерь, кроме арендованных игроков, и в каком состоянии находится Хобленко?

- Он нормально проводит последние тренировки. Конечно, ему не хватает игрового ритма, ведь он достаточно пропустил. Будем осторожны с ним, чтобы он полностью восстановился - это важно.

Напомним, что матч "Днепр-1" - "Динамо" состоится в Киеве по просьбе столичного клуба. Игра запланирована на субботу, 31 октября, начало в 19:30. На UA-Футбол будет доступна текстовая и видео трансляция игры.