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Луиш Каштру о матче с Мариуполем: Жду сложного соперника, это будет непростая игра
Кажется, португалец перестарался
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя".
"Мы уже говорили несколько раз, что с одной стороны, у нас есть ребята, которые накопили бешеную усталость, и другие ребята, они после длительной паузы не так готовы. Но мы должны найти определенный баланс, который не будет ставить под риск наши цели – как в чемпионате, так и в других соревнованиях. Это наше обязательство, чтобы команда была свежа. Мы постараемся это сделать.
Мы сейчас в процессе восстановления игроков, которые играли против "Интера" (0:0), и интеграции игроков, переживших эту длинную паузу. Сегодня на тренировке все себя показали очень достойно. Уже ребята выглядят свежими и восстановленными. А те, кто был на карантине, так же себя показывают на достаточно высоком уровне, поэтому у нас цель завтра встретиться с тяжелым соперником и сделать все, чтобы победить в матче. Потому что наше обязательство делать так всегда.
"Мариуполь" – это команда, которая проводит достаточно хороший чемпионат. Я жду конкурентоспособной игры, сложного соперника, который находится в первой половине таблицы, с хорошим качеством игры, хорошими игроками, хорошим тренером. Это будет непростая игра".
Напомним, матч "Шахтер" - "Мариуполь" откроет восьмой тур УПЛ, игра состоится в пятницу, 30 октября, в 19:00. Отметим, что за "Мариуполь" из-за условий аренды с донецким клубом не сыграют сразу 12 игроков основного состава. Кого Остап Маркевич выпустит с первых минут, читайте в прогнозе от UA-Футбол.
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