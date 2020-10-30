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Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
Исторический шанс или несбыточная мечта?
Привет всем! Шестой выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать украинский футбол.
Сегодня речь пойдет о полтавской "Ворскле", которая на старте сезона забрала себе титул главного открытия чемпионата. Однако сможет ли команда Максимова расчитывать на что-то большее, чем борьба за третье место? Давайте разбираться.
Премьера сегодняшнего выпуска в 18:30. Вы можете ознакомиться с подкастом на YouTube и Castbox. В шестом выпуске:
- Отличный старт "Ворсклы" в сезоне
- Анализ состава полтавчан - короткая скамейка запасных, неплохая академия, ряд добротных футболистов
- Сильные и слабые стороны Юрия Максимова
- Неплохой календарь "Ворсклы" и участие главных конкурентов в еврокубках
- Прогноз на сезон - оптимистический и скептический
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
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