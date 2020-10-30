Матвиенко уверен, что недооценивать Мариуполь неправильно

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя".

- Каждый должен понимать, что чемпионат так же важен, как и Лига Чемпионов или любой другой турнир. Нужно выигрывать каждую игру, поэтому не думаю, что кто-то будет расслабляться. Недооценивать соперника неправильно, у нас такого нет.

Психологический момент очень важен. Мы отдали много эмоций, много сил. Нужно восстановиться уже и переключиться на чемпионат, - цитирует Матвиенко Shakhtar TV.