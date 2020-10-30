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Матвиенко уверен, что недооценивать Мариуполь неправильно
Уже сегодня, 30 октября, горняки сыграют с азовчанами в УПЛ
Защитник донецкого "Шахтера"
- Каждый должен понимать, что чемпионат так же важен, как и Лига Чемпионов или любой другой турнир. Нужно выигрывать каждую игру, поэтому не думаю, что кто-то будет расслабляться. Недооценивать соперника неправильно, у нас такого нет.
Психологический момент очень важен. Мы отдали много эмоций, много сил. Нужно восстановиться уже и переключиться на чемпионат, - цитирует Матвиенко Shakhtar TV.
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