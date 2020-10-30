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Завийский: Олимпик – это единство, банда, характер и стиль

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Завийский: Олимпик – это единство, банда, характер и стиль
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Хавбек "Олимпика" Тарас Завийский перед матчем 8-го тура УПЛ рассказал о готовности команды к сезону.

– Ставил ли ты себе личностные цели на этот сезон?

– Всегда хочется выступать лучше, чем в предыдущем чемпионате. В прошлом году я забил два гола. Хочется больше играть и приносить пользу команде в виде ассистов и голов. В свою очередь это поможет "Олимпику" оказаться как можно выше в турнирной таблице.

- У вас сейчас получается очень интересная конкуренция с Романовским и Кравчуком на позиции инсайда. Как ты относишься к борьбе за место в составе? Это помогает прогрессировать или же, наоборот, убивает уверенность в себе?

– Когда я меньше играю, то стараюсь тщательно все проанализировать, чтобы понять, чего мне не хватает и потом работать над этим на тренировках. Тренер – не враг себе, и он ставит в состав сильнейших на данный момент футболистов.

Я абсолютно четко это понимаю, никогда не обижаюсь и даже радуюсь за прогресс своих партнеров по команде. А если еще и команда выигрывает – это просто фантастика.

- Закончи фразу "Олимпик" – это...

– "Олимпик" – это единство, это банда, это характер, это стиль, – сказал Завийский.

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В статье: Олимпик (Донецк) Тарас Завийский
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Источник:
Олимпик Донецк

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