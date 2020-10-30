Пихаленок: Мы знаем, как играет Динамо. Но знать – это одно...

Хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал о подготовке к матчу 8-го тура УПЛ против "Динамо".

- На победной ноте лучше готовиться к следующим матчам. Надеемся на продолжение этой серии, но в то же время понимаем, что игра с "Динамо" будет очень тяжелой. И все же будем стремиться положительного результата.

- Главный тренер сказал, что соперника уже проанализировали и имеете о нем полное представление.

- Да, мы знаем, как играет "Динамо". Но знать - это одно, а на поле надо будет выполнять требования тренеров. Если удастся воплотить задуманное в жизнь, можно будет рассчитывать на хороший результат. "Динамо" есть "Динамо" - очень хорошая команда.

- Смотрел матч киевлян в Венгрии? Эта игра подтвердила нюансы в действиях "Динамо", к которым вы готовитесь?

- Да, они в последних матчах придерживаются похожей тактики. Все это было с "Ференцварошем". Кроме того, отметили для себя еще некоторые моменты.

- В субботу не сыграют Булеца и Дубинчак. Насколько это может повлиять на взаимодействие на поле?

- Это очень квалифицированные игроки, но у нас всегда есть замена. Команда очень хорошая у нас, есть, можно сказать, два состава, поэтому все ребята готовы выйти и сыграть.

- Если заглянуть вперед, сможете ли вы с Игнатенко в похожей ситуации сыграть против "Шахтера"?

- Нет. Но то, что я сказал, касается и нас - кадрового ресурса хватит, чтобы была замена.

- Ты уже почти месяц в команде. Адаптировался за это время?

- Полностью. Здесь очень хороший коллектив, квалифицированный тренерский штаб. Всегда подсказывают, помогают. Ребята очень приветливые и доброжелательные. Мне очень здесь нравится, и остается только готовиться к матчам, - сказал Пихаленок.