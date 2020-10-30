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Corriere dello Sport: Трубин попал в шорт-листы двух клубов из АПЛ после матча с Интером

Премьер-лига
(2 голосов)

"Тот, кто остановил Лукаку"

Corriere dello Sport: Трубин попал в шорт-листы двух клубов из АПЛ после матча с Интером
Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал на радар нескольких европейских клубов. По информации источника, 19-летний вратарь команды Каштру привлек внимание двух клубов АПЛ своим прекрасным выступлением в матче против "Интера" в Лиге чемпионов (0:0).

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Одну из своих сегодняшних новостей издание Corriere dello Sport опубликовало со следующим заголовком: "Трубин – голкипер с месячной зарплатой в 5 тысяч евро, который остановил Лукаку". По информации источника, "Челси" и "Арсенал" уже начали следить за Анатолием. Также потенциально заинтересован в приобретении немецкий "Байер".

Контракт Анатолия с "горняками" истекает в 2024 году. Отметим, что в контексте заметки упоминается стремительный карьерный путь другого украинского голкипера – Андрея Лунина.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ромелу Лукаку Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Анатолий Трубин
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Источник:
Corriere dello Sport

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Комментарии (2)
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viajador (село Ригака)
30.10.2020 в 14:33
Цікавий хлопець. А то всі молились на Луніна.
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kalan-86 (Анкара)
30.10.2020 в 14:06
Как же так?! А диванные эксперты здесь писали что тинейджер никакой ,и что нужно искать хорошего вратаря на замену Пятову! Во как, совсем глупые скауты у Арсенала и Челси.
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