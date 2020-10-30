Corriere dello Sport: Трубин попал в шорт-листы двух клубов из АПЛ после матча с Интером

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал на радар нескольких европейских клубов. По информации источника, 19-летний вратарь команды Каштру привлек внимание двух клубов АПЛ своим прекрасным выступлением в матче против "Интера" в Лиге чемпионов (0:0).

Одну из своих сегодняшних новостей издание Corriere dello Sport опубликовало со следующим заголовком: "Трубин – голкипер с месячной зарплатой в 5 тысяч евро, который остановил Лукаку". По информации источника, "Челси" и "Арсенал" уже начали следить за Анатолием. Также потенциально заинтересован в приобретении немецкий "Байер".

Контракт Анатолия с "горняками" истекает в 2024 году. Отметим, что в контексте заметки упоминается стремительный карьерный путь другого украинского голкипера – Андрея Лунина.