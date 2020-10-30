Шапаренко пропустит матч с Днепром-1, но сыграет с Шахтером

КДК УАФ применил дисциплинарные санкции к футболистам, которые получили красные карточки в матчах 7-го тура УПЛ.

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко, удаленный с поля в матче с "Александрией" (1:0), отстранен на 1 матч и дополнительно на 1 матч условно.

Таким образом, Шапаренко пропустит завтрашний матч с "Днепром" и сможет сыграть против "Шахтера" в 9-м туре.