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Шапаренко пропустит матч с Днепром-1, но сыграет с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбека наказали одноматчевой дисквалификацией

Шапаренко пропустит матч с Днепром-1, но сыграет с Шахтером
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КДК УАФ применил дисциплинарные санкции к футболистам, которые получили красные карточки в матчах 7-го тура УПЛ.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, удаленный с поля в матче с "Александрией" (1:0), отстранен на 1 матч и дополнительно на 1 матч условно.

Таким образом, Шапаренко пропустит завтрашний матч с "Днепром" и сможет сыграть против "Шахтера" в 9-м туре.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Шапаренко СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо

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