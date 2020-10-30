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Шапаренко пропустит матч с Днепром-1, но сыграет с Шахтером
Хавбека наказали одноматчевой дисквалификацией
КДК УАФ применил дисциплинарные санкции к футболистам, которые получили красные карточки в матчах 7-го тура УПЛ.
Полузащитник "
Таким образом, Шапаренко пропустит завтрашний матч с "Днепром" и сможет сыграть против "Шахтера" в 9-м туре.
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Источник:ФК Динамо
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