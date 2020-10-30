Определен лучший арбитр седьмого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Седьмой тур выдался качественным в плане арбитража. У одного из экспертов сайта возникли вопросы разве что к решениям Виталия Романова, связанных с вынесением дисциплинарных санкций. А лучшим большинством голосов был признан молодой Александр Шандор. Он судил матч "Колос" - "Минай" (2:2), показал футболистам обеих команд десять желтых карточек, назначил одиннадцатиметровый удар в сторону ворот "Колоса".

Фото - ФК "Колос"