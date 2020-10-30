Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определен лучший арбитр седьмого тура Favbet Лиги
Первое признание для молодого рефери
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
Седьмой тур выдался качественным в плане арбитража. У одного из экспертов сайта возникли вопросы разве что к решениям Виталия Романова, связанных с вынесением дисциплинарных санкций. А лучшим большинством голосов был признан молодой Александр Шандор. Он судил матч "Колос" - "Минай" (2:2), показал футболистам обеих команд десять желтых карточек, назначил одиннадцатиметровый удар в сторону ворот "Колоса".
Фото - ФК "Колос"
Для Александра Шандора это первое подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур).
Популярное сейчас
- Однажды Усик побывал на бое Чисоры. И был шокирован силой британца. ВИДЕО
- Рейтинг клубов УЕФА. Динамо приблизилось к топ-30, Шахтер снова делит пятнадцатое место
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
- Антигерой футбольного дня. Владислав Супряга
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО