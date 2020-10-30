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Денисов: Если вы платите за просмотр УПЛ, значит вы поддерживаете наши клубы

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор ТК Футбол утверждает, что у бесплатного футбола на ТВ нет будущего

Денисов: Если вы платите за просмотр УПЛ, значит вы поддерживаете наши клубы
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, возможна ли трансляция матчей чемпионата Украины из пула данного транслятора на Youtube.

"Честь и хвала собственникам клубов, которые несмотря на "ковидные кризисы", продолжают инвестировать в украинский футбол и развивать его. Но я бы сказал, друзья, честь и хвала всем вам за то, что вы платите за просмотр матчей УПЛ.

Это очень важный момент. Таким образом вы поддерживаете наши клубы. Именно из этих средств, которыми вы оплачиваете просмотр на телеканалах Футбол, мы и осуществляем выплаты украинской Премьер-лиге, которая в свою очередь платит клубам. Если назвать это акционерным обществом, то вы являетесь владельцами акций. От вас зависит очень многое.

Если завтра мы выложим этот контент на Youtube - да, его можно будет посмотреть бесплатно. Но завтра, когда клубы скажут: "А за счет чего нам финансировать жизнедеятельность?". Ответ будет: "А денег-то нет".

Для телеканалов Футбол одна из социальных миссий - это инвестирование с нашей стороны в качество трансляций, в раскрутку, изготовление промо, показ матчей на наивысшем уровне. Любая трансляция на наших телеканалах стоит около 10-12 тысяч долларов. Это большие инвестиции.

Мы вкладываем эти средства и стараемся развивать этот продукт, чтобы рано или поздно наша УПЛ стала на ноги. Очень важно, чтобы это стало бизнесом для всех, а вы получили классный и качественный продукт.

По-другому эта ситуация не взлетала ни в одной стране. Нет ни одного успешного примера, где матчи транслировались на бесплатных каналах или на Youtube, и от этого клубы получали какие-то средства", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Украинская Премьер-лига телепул
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (9)
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Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
30.10.2020 в 18:10
У клубов собственники с полными карманами бабла, я их не хочу спонсировать! Я хочу смотреть футбол там, по качественному ТВ, не важно Футболу это или Сетанта! А народ у нас обнищал вкрай, поэтому и не хочет платить. Будут ныть и винить Ахмэтку ,обикрав вин их и т.п. Дайте людям заработать деньги и будете получать прибыль!
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0
0
adidas77 (Cумы)
30.10.2020 в 18:01
Как они уже достали, это продавальщики всего! Думали, что они самые хитрожопые. Платить будут прежде всего за тот продукт, который вкусный и привлекательный!. Так было всегда и будет! А они действуют по принципу 90-х - Купи кирпич! А их "крутые" проекты типа "Великий футбол" и их "экспертные" студии до футбола и после, уже с потрохами съедают программы на ютубе, типа "Бомбардира" Теперь они с Волей облажались! И это только начало.
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+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.10.2020 в 17:44
Если вы платите за электричество, то поддерживаете шахтёр
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+2
-1
krakow (Херсон)
30.10.2020 в 17:43
Про акционерное общество и владельцев акций - очень круто. Даже Бендер, васюкинцев, слабее разводил.
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+1
0
Ulrih84 (M-G)
30.10.2020 в 17:42
Палкіни та Денісові підгузники ахмєтчаніни.
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+4
-1
Pixelsavenue (Kiev)
30.10.2020 в 17:36
за кротовский канал платить западло. Будет какойто нейтральный канал можно то можно и подумать
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+6
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
30.10.2020 в 17:30
Пошел ты козел! Со своими футболам ахметка всю страну обокрал пусть и платит!
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+6
-1
ulych (Запоріжжя)
30.10.2020 в 17:26
Та невже Ахмєтхан збанкрутував? І хатинку в Лондоні продав? Найняв військо звільнити Ахмєт-арену і решту міст Донецької області (а заодно і Луганської)? Я щось прогавив?
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+6
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.10.2020 в 17:45
И повесился на Майдане вместе с Коломойским, Фирташем и прочими ... эх, мечты-мечты
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+2
0


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