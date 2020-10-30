Денисов: Если вы платите за просмотр УПЛ, значит вы поддерживаете наши клубы

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, возможна ли трансляция матчей чемпионата Украины из пула данного транслятора на Youtube.

"Честь и хвала собственникам клубов, которые несмотря на "ковидные кризисы", продолжают инвестировать в украинский футбол и развивать его. Но я бы сказал, друзья, честь и хвала всем вам за то, что вы платите за просмотр матчей УПЛ.

Это очень важный момент. Таким образом вы поддерживаете наши клубы. Именно из этих средств, которыми вы оплачиваете просмотр на телеканалах Футбол, мы и осуществляем выплаты украинской Премьер-лиге, которая в свою очередь платит клубам. Если назвать это акционерным обществом, то вы являетесь владельцами акций. От вас зависит очень многое.

Если завтра мы выложим этот контент на Youtube - да, его можно будет посмотреть бесплатно. Но завтра, когда клубы скажут: "А за счет чего нам финансировать жизнедеятельность?". Ответ будет: "А денег-то нет".

Для телеканалов Футбол одна из социальных миссий - это инвестирование с нашей стороны в качество трансляций, в раскрутку, изготовление промо, показ матчей на наивысшем уровне. Любая трансляция на наших телеканалах стоит около 10-12 тысяч долларов. Это большие инвестиции.

Мы вкладываем эти средства и стараемся развивать этот продукт, чтобы рано или поздно наша УПЛ стала на ноги. Очень важно, чтобы это стало бизнесом для всех, а вы получили классный и качественный продукт.

По-другому эта ситуация не взлетала ни в одной стране. Нет ни одного успешного примера, где матчи транслировались на бесплатных каналах или на Youtube, и от этого клубы получали какие-то средства", - сказал Денисов.