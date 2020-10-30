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Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

В матче с Днепром-1 может дебютировать Нещерет

Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус - СМИ
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Вслед за защитником Виталием Миколенко и голкипером Георгием Бущаном еще один игрок "Динамо" получил положительный тест на коронавирус.

По информации Meta-ratings, уже после возвращения команды из Венгрии, где "Динамо" проводило матч второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша", положительный тест на COVID-19 сдал вратарь киевлян Денис Бойко.

Кроме того, по имеющейся информации, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.

Напомним, что в ближайшем туре УПЛ 31 октября "Динамо" должно сыграть против "Днепра-1".

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
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Комментарии (7)
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alexfc (Киев)
30.10.2020 в 17:45
И кто теперь Вратарь у ДК?
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.10.2020 в 18:06
Третій голкіпер ДК - Руслан Нещерет.
Ответить
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0
alexfc (Киев)
30.10.2020 в 18:10
Должно ж быть в заявке два вратаря. интересно кто второй , неужели САШО опять)
0
0
avatar
_abel_
30.10.2020 в 17:33
"позитивний тест на COVID-19 здав воротар киян Денис Бойко" значить і на Барсу кияни без воротарів майже, де СаШо :)
Ответить
0
0
Sneg SD (Умань)
30.10.2020 в 17:21
Это получается что ни Бущан ни Бойко с ШД тоже не сыграют ?
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.10.2020 в 17:32
Перед Шахтёром Барселона ещё
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+1
0
Дрюон (Одесса)
30.10.2020 в 18:01
А с Барселоной можно и домнуле Луческу в ворота поставить. На итоговом результате особо не скажется.
0
-1


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