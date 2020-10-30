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Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус - СМИ
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По информации Meta-ratings, уже после возвращения команды из Венгрии, где "Динамо" проводило матч второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша", положительный тест на COVID-19 сдал вратарь киевлян Денис Бойко.
Кроме того, по имеющейся информации, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.
Напомним, что в ближайшем туре УПЛ 31 октября "Динамо" должно сыграть против "Днепра-1".
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