Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус - СМИ

Вслед за защитником Виталием Миколенко и голкипером Георгием Бущаном еще один игрок "Динамо" получил положительный тест на коронавирус.

По информации Meta-ratings, уже после возвращения команды из Венгрии, где "Динамо" проводило матч второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша", положительный тест на COVID-19 сдал вратарь киевлян Денис Бойко.

Кроме того, по имеющейся информации, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.

Напомним, что в ближайшем туре УПЛ 31 октября "Динамо" должно сыграть против "Днепра-1".