Додо: Нужно побеждать Мариуполь, выйти на первое место в чемпионате

Бразильский защитник " Шахтера " Додо в интервью Shakhtar TV рассказал о сложном календаре команды и матче с "Мариуполем", который состоится сегодня.

"Думаю, в принципе, все ребята готовы к такому календарю. Понятно, что времени совершенно нет. Но у нас есть тот состав, который, в принципе, успевает и там, и там показать себя достойно. Физически - не проблема. Больше идет психологическая усталость. Очень важно, чтобы не было никаких травм у ребят, потому что всегда нужно отдыхать.

"Мы постараемся начать игру с "Мариуполем" очень сконцентрированными, потому что нам нужно выйти на первое место в чемпионате, побеждать. Это будет очень важная игра, хочу, чтобы мы заработали долгожданные три очка", - сказал Додо.