  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Додо: Нужно побеждать Мариуполь, выйти на первое место в чемпионате
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Додо: Нужно побеждать Мариуполь, выйти на первое место в чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки серьезно относятся к матчу с азовцами

Додо: Нужно побеждать Мариуполь, выйти на первое место в чемпионате
Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Додо в интервью Shakhtar TV рассказал о сложном календаре команды и матче с "Мариуполем", который состоится сегодня.

"Думаю, в принципе, все ребята готовы к такому календарю. Понятно, что времени совершенно нет. Но у нас есть тот состав, который, в принципе, успевает и там, и там показать себя достойно. Физически - не проблема. Больше идет психологическая усталость. Очень важно, чтобы не было никаких травм у ребят, потому что всегда нужно отдыхать.

"Мы постараемся начать игру с "Мариуполем" очень сконцентрированными, потому что нам нужно выйти на первое место в чемпионате, побеждать. Это будет очень важная игра, хочу, чтобы мы заработали долгожданные три очка", - сказал Додо.

Напомним, что матч Шахтер - Мариуполь начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Додо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.10.2020 в 19:51
Макаку на пальме считать не обучила мамка-обезьяна? :)
Ответить
0
0
Alex.696 (Немирів)
30.10.2020 в 19:38
Бідна дитина, мабуть в школі математики не було, бо , навіть, якщо виграють у орендуполя і Динамо програє Дніпру, все одно кроти будуть відставати на 1 очко, як мінімум.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...