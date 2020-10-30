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Додо: Нужно побеждать Мариуполь, выйти на первое место в чемпионате
Горняки серьезно относятся к матчу с азовцами
Бразильский защитник "
"Думаю, в принципе, все ребята готовы к такому календарю. Понятно, что времени совершенно нет. Но у нас есть тот состав, который, в принципе, успевает и там, и там показать себя достойно. Физически - не проблема. Больше идет психологическая усталость. Очень важно, чтобы не было никаких травм у ребят, потому что всегда нужно отдыхать.
"Мы постараемся начать игру с "Мариуполем" очень сконцентрированными, потому что нам нужно выйти на первое место в чемпионате, побеждать. Это будет очень важная игра, хочу, чтобы мы заработали долгожданные три очка", - сказал Додо.
Напомним, что матч Шахтер - Мариуполь начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет
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