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Романцев: Я очень хотел Шевченко и Реброва к себе в Спартак, но они сказали, что бесполезно
Было это еще в 90-х
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о том, что в свое время он хотел подписать в московский клуб экс-форвардов "
"Шевченко тогда еще не был Шевченко, а Ребров - Ребровым. Они только появлялись. Я с ними обоими разговаривал. Но они сказали, что их из Киева не отпустят. А я очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли, стали великими футболистами.
Они оба у меня были дома, когда проездом были в Москве. Но они сказали, что бесполезно", – сказал Романцев.
Напомним, что Романцев возглавлял московский "Спартак" с 1989-го по 2003 год.
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