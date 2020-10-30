Романцев: Я очень хотел Шевченко и Реброва к себе в Спартак, но они сказали, что бесполезно

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о том, что в свое время он хотел подписать в московский клуб экс-форвардов " Динамо " Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

"Шевченко тогда еще не был Шевченко, а Ребров - Ребровым. Они только появлялись. Я с ними обоими разговаривал. Но они сказали, что их из Киева не отпустят. А я очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли, стали великими футболистами.

Они оба у меня были дома, когда проездом были в Москве. Но они сказали, что бесполезно", – сказал Романцев.

Напомним, что Романцев возглавлял московский "Спартак" с 1989-го по 2003 год.