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Пятов, Степаненко и Судаков - в старте Шахтера на Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Пятов, Степаненко и Судаков - в старте Шахтера на Мариуполь
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура УПЛ Шахтер – Мариуполь.

Шахтер: Пятов, Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Патрик, Судаков, Вакула, Тайсон, Вьюнник.

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Мораес.

Мариуполь: Кудрик, Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев, Кулиев, Мишнев, Выскребенцев, Дмитриев, Горбунов, Плакса.

Запасные: Гальчук, Поталов, Фурсенко.

Напомним, что матч Шахтер - Мариуполь начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.10.2020 в 18:15
На орендупіль шахта може і Ю15 випускати, результат не зміниться.
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ffggpl (Харьков)
30.10.2020 в 18:07
Основа отдыхает! На поле выходят честолюбивые дублеры! :)
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