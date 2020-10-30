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Пятов, Степаненко и Судаков - в старте Шахтера на Мариуполь
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура
Шахтер: Пятов, Болбат, Витао, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Патрик, Судаков, Вакула, Тайсон, Вьюнник.
Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Мораес.
Мариуполь: Кудрик, Тищенко, Мамросенко, Чоботенко, Велев, Кулиев, Мишнев, Выскребенцев, Дмитриев, Горбунов, Плакса.
Запасные: Гальчук, Поталов, Фурсенко.
Напомним, что матч Шахтер - Мариуполь начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол
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